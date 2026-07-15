Gran galería de fotos: así festejó Neuquén el triunfo de Argentina, finalista del Mundial 2026

Miles de neuquinos coparon el Monumento a San Martín tras la épica victoria 2-1 sobre Inglaterra.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en la ciudad de Neuquén. Apenas el árbitro marcó el final del partido frente a Inglaterra, cientos de familias comenzaron a salir de sus casas rumbo al tradicional punto de encuentro de cada celebración: el Monumento a San Martín.

Como ocurre en cada gran alegría futbolera, el centro neuquino volvió a teñirse de celeste y blanco . En autos, motos, bicicletas y también caminando, miles de personas llegaron hasta el monumento para celebrar un triunfo que tuvo un sabor especial: Argentina remontó el partido, eliminó a Inglaterra y se convirtió en finalista del Mundial.

Para bien o para mal, el Monumento a San Martín volvió a consolidarse como el epicentro de los festejos en la capital neuquina.

Desde pasadas las 18, las principales calles del centro comenzaron a llenarse de banderas, bombos, camisetas y bengalas celestes y blancas. Los bocinazos acompañaron una celebración que reunió a familias enteras, grupos de amigos, niños y adultos mayores que compartieron una jornada cargada de emoción.

Según informó la Policía de Neuquén, alrededor de las 19 ya se encontraban concentradas unas 50 mil personas en el sector, en uno de los festejos más convocantes del Mundial.

Omar Novoa

La Selección dirigida por Lionel Scaloni protagonizó una tarde inolvidable al vencer 2-1 a Inglaterra en una semifinal que parecía escaparse.

El conjunto inglés se puso en ventaja con un gol de Anthony Gordon, pero Argentina reaccionó sobre el final. Enzo Fernández marcó el empate a los 40 minutos del segundo tiempo con un potente remate y, ya en tiempo de descuento, Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez, quien convirtió el gol de la clasificación y desató la locura dentro y fuera de la cancha.

Ese tanto fue el disparador para que miles de neuquinos salieran a las calles a celebrar una nueva página dorada de la Scaloneta.

Omar Novoa

Se viene la gran final del Mundial 2026

Tras eliminar a Inglaterra, la Selección argentina buscará ahora conquistar su cuarta Copa del Mundo.

La gran final será el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), cuando el equipo de Lionel Scaloni enfrente a España en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un partido que volverá a paralizar al país y que, seguramente, tendrá a una nueva multitud celebrando en el Monumento a San Martín de Neuquén.

Omar Novoa

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