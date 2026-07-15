Quiniela La Neuquina hoy: resultados del miércoles 15 de julio

Conocé los números de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso, repasamos los resultados de hoy miércoles 15 de julio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

La Previa — 10:15 hs |El 44 abrió el miércoles con "La carcel"

La Quiniela La Neuquina arrancó este miércoles 15 de julio de 2026 con el 3844 como número cabeza en el sorteo Previa de las 10:15 horas, animando desde temprano los despachos y agencias de la región. Sus dos últimas cifras, el 44, corresponden según la tabla oficial a "La cárcel", un número que siempre genera revuelo entre los apostadores.

1. 3844

2. 0704

3. 1206

4. 7303

5. 2401

6. 2926

7. 2666

8. 0810

9. 4439

10. 3005

El Primero — 12:00 hs | .

La Matutina — 15:00 hs |.

La Vespertina — 18:00 hs | .

La Nocturna — 21:00 hs | .

Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina

Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.

Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.

A qué hora se sortea la Quiniela La Neuquina

La Previa: 10:15

El Primero: 12:00

Matutina: 15:00

Vespertina: 18:00

Nocturna: 21:00

Cómo jugar a la Quiniela La Neuquina

La Quiniela La Neuquina es el juego oficial de azar de la provincia, administrado por el IJAN. Permite apostar a números de 1 a 4 cifras en distintos sorteos diarios.

Se puede jugar a:

la cabeza

los 5 primeros

los 10 primeros

ubicación exacta

Los premios dependen de la cantidad de cifras y la posición acertada.

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.