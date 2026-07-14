Pago anticipado de impuestos: cuándo vence el plazo para obtener hasta un 25% de descuento

En Neuquén, hay un índice de cobrabilidad cercano al 80% en promedio, uno de los más altos del país. ¿Cuál es la fecha límite para el pago anticipado?

El 29 de julio vence el pago anticipado de los tributos municipales y hay beneficios de hasta el 25% de descuento.

La Municipalidad de Neuquén informó que el próximo 29 de julio vence el plazo para el pago anticipado de los tributos municipales , tanto en su modalidad mensual como semestral. Quienes opten por abonar el semestre por adelantado podrán acceder a descuentos de hasta el 25% en las tasas municipales .

El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, recordó que los tributos ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la Municipalidad, www.neuquencapital.gov.ar .

"En la página van a encontrar el botón Pagar mis tributos. Es muy sencillo: hay que ingresar y seleccionar el recibo correspondiente, ya sea comercio, cementerio, retributivos, patente u otra tasa. Luego, mediante una pasarela de pago, se puede abonar directamente sin necesidad de imprimir el comprobante", explicó.

El funcionario destacó el nivel de cumplimiento de los contribuyentes. "Tenemos un índice de cobrabilidad cercano al 80% en promedio, uno de los más altos del país. Esto tiene que ver con que la contraprestación es buena y efectiva: hay obras de infraestructura en toda la ciudad y servicios de calidad", sostuvo.

Reiteró que el 29 de julio vence tanto el pago mensual como el semestral y destacó las ventajas de optar por esta última modalidad. "La diferencia de pagar el semestre por adelantado es que se puede acceder a descuentos de hasta el 25%. Ese beneficio se compone de un 10% por pago anticipado del semestre, otro 10% por ser buen contribuyente y un 5% adicional para quienes están adheridos al débito automático", detalló.

"Es un porcentaje significativo", remarcó.

Opciones para realizar el pago

Además, Schpoliansky informó que existen promociones con entidades bancarias para facilitar el pago. "Con el Banco Provincia del Neuquén, los martes y viernes, se puede pagar con Tarjeta Confiable hasta en seis cuotas sin interés, o con tarjetas Visa y Mastercard hasta en tres cuotas sin interés. En tanto, con el Banco Hipotecario, todos los días hay hasta 12 cuotas sin interés para el pago de cualquier tributo municipal", señaló.

Por otro lado, resaltó que "el Botón de Descuento Neuquino sigue vigente. Es para retributivos solamente. Es un descuento de hasta el 50% para las familias neuquinas".

A lo que comentó que "hemos tenido muy buen nivel de adhesión en lo que va del año, que supera el 60%". "El municipio neuquino es ordenado, tiene un superávit que lo vuelca en infraestructura", destacó Schpoliansky.

Por otro lado, respecto de la patente automotor, explicó que "se calcula sobre el 2,5% del valor oficial del vehículo y luego va disminuyendo de acuerdo a la cantidad de rodados, por ejemplo, una empresa que tiene una flota de vehículos”.

"Esos recursos de vecinos y vecinas que con mucho esfuerzo pagan sus tributos mes a mes o de forma semestral se vuelcan en los servicios de la ciudad y en obra. Es un municipio que no tiene endeudamiento", concluyó el funcionario.