Plottier renovó su pacto de Gobernanza y llegan obras clave para la ciudad

La intendenta Malena Resa y el gobernador Rolando Figueroa firmaron convenios que prometen poner en marcha la localidad. Entre las obras, el asfalto de 100 cuadras.

Este lunes se llevó a cabo la reunión entre autoridades del gobierno de la provincia de Neuquén y la Municipalidad de Plottier , donde se firmaron convenios para el desarrollo de la ciudad. Participaron el gobernador Rolando Figueroa , el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset ; y la intendenta, Malena Resa , junto a un grupo de concejales.

El primero de los convenios tuvo que ver con la reafirmación del pacto de gobernanza. Por otro lado, se rubricó el traspaso de la Ruta 22 a manos de la municipalidad. Si bien la misma continúa bajo el dominio de Vialidad Nacional, el municipio se hará cargo de su mantenimiento, para mejorar la seguridad vial y la transitabilidad.

“Esta fue una reunión muy importante para el gobierno de la provincia. Pudimos compartir con la intendenta y con su equipo de gobierno, con los diputados provinciales y también con los concejales. Planteamos desafíos que se vienen hacia adelante, intentando que haya sintonía en cuanto a los ejes de gestión. Esto tiene que ver, fundamentalmente, con ordenar las cuentas e invertir en infraestructura. Plottier es una ciudad que viene retrasada en aspectos vinculados con la infraestructura, pero trabajando, coordinando y planificando en conjunto, podemos ponerla de pie definitivamente”, señaló Ousset.

Gobernanza

“Los concejales pudieron plantear inquietudes y el equipo de la municipalidad articuló acciones con el gobierno de la provincia. Firmamos convenios específicos para comenzar a trabajar con el proyecto ejecutivo del paseo costero, prefinanciar obras de 100 cuadras de asfalto y llevar a cabo obras como una nueva comisaría. Además, firmamos otros convenios vinculados a la salud, con un nuevo centro de personas mayores, y el deporte, como la construcción de un nuevo centro deportivo”, precisó Ousset.

En este contexto, el ministro destacó “la importancia del pacto de gobernanza. Es una herramienta fundamental a través de la cual el gobierno provincial establece valores en gestión pública. Los intendentes adhieren y ponen en marcha acciones que les permiten hacer obras y gestiones de competencia municipal. Luego, la provincia colabora articulando acciones para que los municipios puedan hacer lo que la población les requiere. En ese sentido, el gobernador Rolando Figueroa nos ordenó poner a disposición los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para lograr que los vecinos vivan mucho mejor”.

A su vez, la intendenta Malena Resa hizo hincapié en la reafirmación del pacto de gobernanza. “Decidimos acompañar al gobierno provincial en el lineamiento de ordenar las cuentas para poder redistribuir, y que cada peso de los habitantes de la localidad esté en el lugar donde corresponde, para poder llegar a ellos con mayores obras y servicios”.