Estudiantes de "El Puesto" de Plottier recibieron sus certificados en oficios

Fueron más de 40 estudiantes los que recibieron sus certificados en trayectos vinculados a la producción agropecuaria, la elaboración de alimentos y oficios.

El Centro de Formación Profesional Agropecuaria (CFPA) N° 1 " El Puesto " de Plottier llevó adelante un emotivo acto para entregar las certificaciones a más de 40 estudiantes que finalizaron distintos trayectos formativos durante el ciclo 2025-2026.

El acto reunió a estudiantes, familias, docentes y autoridades para celebrar la culminación de procesos de formación profesional que cuentan con certificación otorgada por el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén.

Recibieron sus certificados estudiantes de los trayectos de Albañil en Tierra Cruda , Asistente Apícola , Elaborador de Sidra, Elaborador de Vino, Auxiliar en Agroalimentos de Origen Vegetal, Operario de Jardinería y Vivero, Operario Hortícola y Productor de Hierbas Aromáticas , entre otras propuestas vinculadas al desarrollo productivo regional.

Juan Carlos Santangelo, coordinador del CFPA N° 1 de Plottier.

Juan Carlos Santangelo, coordinador del CFPA N°1 destacó la importancia de la formación profesional agropecuaria ya que constituye una instancia educativa fundamental dentro del sistema educativo provincial que permite a jóvenes y adultos formarse para la producción y el trabajo.

Asimismo, remarcó que muchos estudiantes realizan en la institución un recorrido educativo integral, complementando sus estudios con instancias de formación profesional que fortalecen sus oportunidades de inserción laboral, emprendimiento y desarrollo personal.

“Estamos muy contentos por el acceso que le podemos dar a muchos estudiantes quienes pueden capacitarse para hacer sus ciclos en forma teórica y práctica en nuestras unidades didácticas productivas”, destacó Santangelo.

Certificados

Y eso se vio reflejado en el acto cuando varios estudiantes se llevaron hasta tres certificados. Son muchos los estudiantes quienes luego de concluir un taller eligen seguir capacitándose.

“Traten de hacer todos los cursos porque es lo mejor que les puede pasar”, expresó emocionada en el acto, Mónica, una de estudiantes que culminó varios trayectos formativos.

La entrega se realizó durante el mes de junio debido a las particularidades propias de la formación agropecuaria. Si bien gran parte de las certificaciones suelen entregarse hacia fin de año, los tiempos administrativos conviven con los ciclos productivos y naturales que caracterizan a las actividades desarrolladas en el establecimiento.

"Nuestro trabajo está estrechamente ligado a la naturaleza. Los ciclos productivos no siempre coinciden con el calendario escolar tradicional. Por eso esta entrega en junio refleja que en El Puesto la formación se desarrolla durante todo el año, acompañando los tiempos de cada actividad y de cada trayecto formativo", explicaron desde la institución.

La jornada representó un importante hito para la comunidad educativa del CFPA N° 1 que realizó una ceremonia formal destinada exclusivamente a reconocer el esfuerzo y la dedicación de quienes completaron los trayectos.

Ariel Uribe, fue otro de los estudiantes que se llevó la certificación de albañil en tierra cruda. Él, junto a su compañero, viajó durante dos años, dos veces por semana, desde Zapala para poder cursar.

“Los talleres de bioconstrucción son de muy alta calidad técnica y se dictan en un espacio donde te brindan todo, teníamos que hacer solo el sacrificio de venir”, compartió el estudiante.

Uribe aseguró que ya se realizó su propia casa con barro en Zapala con todos materiales naturales y destacó la importancia de saber este tipo de prácticas.

Finalmente, los directivos y cuerpo de capacitadores felicitaron a los estudiantes que alcanzaron esta meta y destacaron que cada certificación representa una nueva herramienta para el desarrollo personal, laboral y productivo de los neuquinos.

"Este logro es de cada estudiante, pero también de toda la comunidad educativa que trabaja día a día para que la formación profesional siga creciendo y generando oportunidades reales para la población", concluyeron.