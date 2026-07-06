Cayó un kiosco narco en Rincón del Valle: la banda era integrada por un preso desde una comisaría

Se realizaron cuatro allanamientos positivos en cocaína y pastillas. Se detuvo a un hombre y a una mujer por presunta infracción a la Ley 23.737.

Una investigación por narcomenudeo que comenzó a partir de una denuncia vecinal terminó con el desbaratamiento de un kiosco narco en el barrio Rincón del Valle. La banda que operaba la casa de drogas estaría integrada por una persona privada de su libertad en una comisaría de Neuquén.

La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, a cargo de la fiscal Paula Yerfino , tras una denuncia presentada el 19 de mayo de este año que alertaba sobre el funcionamiento de un punto de venta de estupefacientes en ese sector de la ciudad.

Este barrio tiene como calle principal Los Paraísos, que además es una vía directa al oeste neuquino y al Parque Industrial, y su desarrollo fue reciente. Los investigadores habían advertido un importante movimiento de compradores , especialmente durante las tardes y en horarios en los que circulaban menores y adolescentes por el barrio, una situación que aceleró la intervención judicial.

Operativo en kiosco narco: detenciones y conexión con un preso

A partir de tareas de vigilancia e investigación, personal de la División Antinarcomenudeo logró corroborar la actividad ilícita e identificar a la principal sospechosa. Con el avance de la causa también detectó que otros tres domicilios cercanos eran utilizados para sostener la maniobra, por lo que la investigación se amplió sobre esas viviendas.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó cuatro órdenes de allanamiento. Los procedimientos fueron autorizados por la Justicia y se realizaron el viernes por la tarde, a partir de las 19.30. El operativo se extendió durante aproximadamente cuatro horas y estuvo a cargo del Departamento Antinarcóticos.

De esta manera, la Policía detuvo a dos personas por presunta infracción a la Ley 23.737: secuestró cocaína, marihuana, más de medio millón de pesos en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

Cómo continúa la investigación del kiosco narco

De acuerdo a la información revelada por la policía, las personas investigadas en primera instancia son un hombre y una mujer. En este sentido, su detención está vinculada que los efectivos secuestraron varios envoltorios con clorhidrato de cocaína y marihuana, más de 500 mil pesos en efectivo, doce pastillas cuya composición será determinada mediante pericias y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Asimismo, los investigadores establecieron la participación de un hombre, pareja de la principal investigada, quien actualmente se encontraba privado de su libertad en una comisaría de la capital neuquina.

La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, que ahora busca determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y profundizar la investigación sobre la presunta organización dedicada a la venta de estupefacientes en el barrio Rincón del Valle.

El operativo se suma a los procedimientos que se realizan en toda la provincia y la capital. En la mayoría de los casos la valentía de los vecinos que denuncian una vez más es clave en la investigación que permien desarticular las redes de microtráfico que operaba en distintos barrios de la capital provincial. Las denuncias anónimas pueden realizarse a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida”.