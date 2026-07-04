Un allanamiento en una vivienda de Sapere terminó con tres demorados, el secuestro de drogas y una tumbera

El operativo fue en el marco de una causa por abuso de armas. Los agentes descubrieron un arma de fabricación casera, con cinco cartuchos y vainas servidas.

Un importante despliegue policial tuvo lugar ayer viernes en horas de la tarde en una vivienda del barrio Sapere , de Neuquén capital. Un allanamiento en el marco de una causa por abuso de armas de fuego terminó con resultados positivos a partir del hallazgo de elementos de interés para la investigación como una arma estilo " tumbera " , sustancias ilícitas y prendas de vestir utilizadas durante el episodio.

El procedimiento fue realizado por el personal de la Comisaría Primera junto con efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste .

La medida judicial fue ordenada por el Juez de Garantías y Fiscalía habilitó las órdenes de allanamiento que permitieron ingresar a la vivienda sospechosa del barrio Sapere . Los agentes de la comisaría primera comenzaron el procedimiento cerca del atardecer, cuando ingresaron a la casa y descubrieron diversos elementos que serán incorporados como pruebas para la investigación.

Los uniformados ejecutaron una revisión exhaustiva del inmueble y secuestraron un arma de fabricación casera, reconocidas como “tumberas”, tipo corta de puño, cinco cartuchos calibre 22 y vainas servidas del mismo calibre. Además, los agentes encontraron otros objetos de interés para la causa, entre ellos un casco de color negro, una motocicleta Corven y prendas de ropa, presuntamente utilizadas durante el ilícito.

El hallazgo de drogas motivó la intervención del Departamento de Antinarcóticos de Neuquén

Durante la requisa, los efectivos también encontraron sustancias ilícitas, aunque no trascendieron detalles sobre el tipo de droga. Ante esa situación intervino el Departamento Antinarcóticos de Neuquén, que quedó a cargo del secuestro de los estupefacientes y de las actuaciones correspondientes para determinar su origen y las posibles responsabilidades penales.

Tres demorados

Como resultado del operativo, tres personas fueron demoradas, dos hombres y una mujer, quienes fueron trasladados a la dependencia policial. Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que avanzará con las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno a través de la investigación judicial.