Detuvieron al hombre que protagonizó un ataque a balazos en el barrio Hipódromo

El operativo comenzó por la denuncia de un hombre al que intentaron forzar para que suba a un vehículo, cuando logró escapar recibió un disparo. La víctima fue asistida en el Hospital Heller.

El allanamiento resultó positivo a partir del secuestro de elementos de interés para la causa y un sospechoso demorado.

Un violento ataque con disparos se registró en horas de la tarde de ayer en el barrio Hipódromo de Neuquén capital, cuando un hombre denunció que fue abordado por dos sujetos, que intentaron forzarlo a subir a una camioneta y, cuando logró escapar, recibió un disparo en el abdomen. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde recibió asistencia médica por la herida de bala .

El brutal episodio tuvo lugar ayer jueves por la tarde, cuando efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego .

Según el relato de la víctima, el hombre fue interceptado por los ocupantes de una camioneta que intentaron obligarlo a subirse al rodado.

La víctima logró escapar de intento de secuestro y recibió un disparo

La víctima se resistió y comenzó a forcejear con los atacantes, hasta que logró escapar corriendo. Cuando se alejaba de la camioneta, uno de los sospechosos le disparó en el abdomen, que le provocó un orificio de entrada y salida a la altura de la cintura.

El hombre recibió asistencia médica en el lugar y luego fue trasladado al Hospital Horacio Heller para recibir atención especializada y descartar heridas internas.

La camioneta utilizada en el ataque fue identificada por una testigo presencial.

Una vecina observó toda la violenta secuencia

En paralelo, los agentes de la Oficina de Investigaciones de la Comisaría N°18 comenzaron las tareas de investigación con la recolección de testimonios. En ese sentido, lograron acceder al relato de una testigo presencial que permitió identificar las características de la camioneta y otros rasgos físicos de los sospechosos.

Como resultado de las tareas de investigación, los agentes de la Comisaría N°18 y con la colaboración del Grupo Especial UESPO, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de barrio Hipódromo.

Durante el allanamiento, se secuestró un revólver calibre 32 con seis municiones y una tarjeta de memoria con registros fílmicos.

Un detenido y varios elementos secuestrados

Durante el operativo, los agentes demoraron al presunto autor del hecho y a otra persona que quedó vinculada a la investigación. Además, los uniformados llevaron adelante el secuestro de varios elementos de interés para la causa como una camioneta que sería la que fue utilizada en el ataque, las prendas de vestir usadas en el ataque, un revólver calibre 32 con seis municiones y una tarjeta de memoria con registros fílmicos.

La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal Interviniente que busca establecer las circunstancias del episodio y determinar las responsabilidades correspondientes.

Condenaron a un hombre que amenazó y le disparó a su vecino: le exigió que se vaya del barrio

La Justicia de Neuquén condenó a un Ricardo Esteban Nahuelpi por balear a un hombre y lesionar a otro durante un violento episodio sucedido en el barrio 7 de mayo. El acusado recibió una condena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, a partir de un acuerdo entre partes.

La resolución fue adoptada durante una audiencia de control de acusación realizada este jueves en la Ciudad Judicial, luego de que el imputado reconociera su responsabilidad por los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal.

La condena fue determinada con un acuerdo entre partes

El acuerdo fue presentado por la fiscal del caso Lorena Juárez y la asistente letrada Agustina Jarri.

Como parte del acuerdo, la fiscalía solicitó la declaración de responsabilidad de Nahuelpi por los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, respecto de una de las víctimas, y lesiones leves, respecto de la otra, todo en carácter de coautor.

Según la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía Provincial, el ataque ocurrió el 23 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:30 horas, a escasos metros de una despensa del barrio 7 de mayo.

En ese lugar, un hombre fue abordado por un sujeto armado que comenzó a amenazarlo por un supuesto robo y le exigió que abandonara el barrio.

¿Cómo fue el violento ataque?

Pocos minutos después, Nahuelpi y otro hombre salieron de una vivienda cercana, también armados y se sumaron a las amenazas. Mientras uno de los agresores efectuó un disparo contra el suelo, Nahuelpi disparó contra la víctima y la hirió en una pierna. Como consecuencia de la lesión, la víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

La violencia continuó cuando una segunda persona intentó frenar el ataque. En ese momento, los agresores lo rodearon y uno de ellos lo golpeó en la cabeza con la culata de un arma de fuego, provocándole lesiones leves. Tras el ataque, los tres agresores escaparon del lugar en una camioneta que fue localizada días más tarde durante la investigación.

La violenta secuencia sucedió en el barrio Hipódromo. Archivo

Por esta razón, Ricardo Esteban Nahuelpi fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, a partir del acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal.

Además, debido a que el condenado registraba tres condenas anteriores, la fiscalía requirió que se declare su segunda reincidencia, por lo que la pena acordada fue de cumplimiento efectivo.

El control de rutina culminó con dos detenidos por tenencia de arma de fuego.

El juez Juan Guaita homologó el acuerdo en todos sus términos, declaró a Nahuelpi responsable por los delitos atribuidos, le impuso la pena de 2 años y 6 meses de prisión efectiva y declaró su segunda reincidencia.

Los otros dos imputados accedieron a la suspensión del juicio a prueba

Además, el magistrado prorrogó por un mes la detención domiciliaria que cumple el condenado, hasta que la sentencia quede firme.

La causa avanzo de forma diferente para cada uno de los acusados. En una audiencia realizada el 26 de mayo, los otros dos imputados accedieron a suspensiones de juicio a prueba y resolvieron su situación procesal con ese mecanismo. En el caso de Nahuelpi, en cambio, a partir de admitir su responsabilidad derivó en una condena de cumplimiento efectivo debido a sus antecedentes penales.