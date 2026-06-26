Violencia sin fin en Valentina Sur: atacaron una casa con una bomba molotov y todo quedó en un video

El extremo episodio se registró en la madrugada, cuando un joven lazó una bomba contra una vivienda, a escasos metros de la escena del crimen de Rodrigo Campos.

El ataque se registró en la madrugada de este viernes cuando un joven arrojó una bomba molotov contra una vivienda determinada.

Un nuevo episodio de extrema violencia se registró durante la madrugada de este viernes en el barrio Valentina Sur de Neuquén capital, cuando un hombre arrojó una bomba molotov contra una vivienda. El joven se acercó caminando hasta el frente de una casa, encendió el elemento inflamable y lo tiró hacia la vivienda. El ataque sucedió a escasos metros de donde ocurrió el asesinato de Rodrigo Campos , el pasado 6 de abril.

El artefacto no alcanzó el domicilio al que aparentemente estaba dirigido, porque la bomba impactó primero sobre el techo de una vivienda lindera, rebotó en varias oportunidades y finalmente cayó sobre la vereda sin detonar , evitando una tragedia.

Según los primeros trascendidos, un hombre joven lanzó el artefacto incendiario de fabricación casera con el objetivo de atacar una vivienda determinada. Pero la bomba molotov se desvió del destino principal y cayó sobre el techo de la casa vecina. El artefacto finalmente cayó al suelo y no llegó a explotar.

Afortunadamente, la trayectoria del elemento evitó que se produjera una explosión y evitó consecuencias mayores. Fuentes policiales confirmaron que no se radicó ninguna denuncia sobre el hecho, lo que fortalece la teoría de un conflicto entre grupos rivales.

Ataque con una bomba molotov Valentina Sur Gentileza: Rodrigo Castaño.

Un ataque a escasos metros de la escena del crimen de Rodrigo Campos

El atentado ocurrió a escasos metros de la escena del crimen, donde, meses atrás fue asesinado a balazos Rodrigo Campos, mientras cenaba en un puesto de comidas. Una situación que volvió a poner en relieve la escalada de violencia del barrio Valentina Sur y la persistencia de los enfrentamientos entre bandas antagónicas.

En los últimos años, Valentina Sur acumula una preocupante cantidad de episodios violentos que consisten en enfrentamientos armados, balaceras, ataques incendiarios y asesinatos. Este nuevo ataque volvió a generar preocupación entre los vecinos, que reclaman mayores medidas de seguridad para frenar la oleada de violencia que vive uno de los barrios más conflictivos de la capital neuquina.

rodrigo campos ataque narco valentina sur El joven Rodrigo Campos fue despedido este último miércoles en medio de una gran conmoción.

Dolor y bronca en la despedida del joven asesinado en Valentina Sur

La familia de Rodrigo Campos atravesó horas de profunda tristeza y organización contrarreloj para realizar la despedida al joven de 19 años asesinado el 6 de abril en Valentina Sur cuando cenaba en un carro de comidas. La tía del joven puso el foco en la entrega del cuerpo, el costo del sepelio, el agradecimiento a vecinos y las críticas al accionar policial.

Según confirmó la familia, el velorio se realizó desde las 11 hasta las 17 en la sala velatoria de Valentina Sur. A través de redes sociales, otros familiares convocaron a una caravana hacia el cementerio para las 16.30, con el objetivo de acompañar y despedir a Rodrigo. La mujer explicó que la entrega del cuerpo se demoró por la autopsia y que gran parte del martes lo pasaron realizando trámites. "En los papeles de Calf decía que la muerte se produjo por una hemorragia severa tras la rotura de una arteria", indicó.

ataque narco valentina sur marcha La comunidad de Valentina Sur y la familia de Rodrigo Campos realizaron una marcha para exigir justicia.

"Mi sobrino no estaba en el registro de CALF, así que lo tenemos que pagar y si no es llevarlo al hospital del Alto, dejarlo un mes y después cremarlo", describió las condiciones del servicio de sepelio. "Mi sobrino no está ni a cargo de su abuela, la madre tiene cortado el servicio de luz, nos dijeron que solamente un familiar se puede hacer cargo pero como particular por eso tenemos que abonar 3 millones 900 mil pesos en 12 cuotas y tuvimos que firmar un pagaré".

Mientras las publicaciones en redes sociales de los amigos de Rodrigo señalaron el dolor y la tristeza por la pérdida, con fotos junto al joven en moto, trascendió la demora de dos jóvenes sindicados como los autores del asesinato y las lesiones en ambas piernas a una joven.

"Nos enteramos por los medios de que habían agarrado a dos hombres, pero no sabemos nada, no nos han pasado información, no se si tenemos que conseguir un abogado, si hubo allanamientos porque estuvimos ocupados porque queríamos que nos entreguen el cuerpo de mi sobrino", aseguró Sol Campos, a Radio 7 al ser consultada por la publicación del ministro de seguridad, Matías Nicolini. En redes sociales, el funcionario subrayó: "Felicitaciones a la Policía de Neuquén por su destacada labor en la detención de los autores del homicidio de Valentina Sur".

ataque narco marcha justicia valentina sur Impulsan el pedido de la pena máxima para los imputados por el asesinato de Rodrigo Campos, joven estudiante del CPEM 49 de Valentina Sur.

Al respecto, desde el Ministerio Público Fiscal informaron que en el marco de la investigación sobre el crimen hay dos hombres demorados durante un allanamientos en Rincón del valle en los que secuestraron drogas y 45 municiones de armas de fuego. En ese contexto, no se descartó la teoría de un ataque narco, una línea que no guarda relación directa con la víctima, sino un mensaje hacia aquel sector del barrio.

En este sentido, la tía sostuvo que Rodrigo era “una persona inocente, no tenía nada que ver con la droga” y agregó: "no tiene nada que ver con las personas de la moto, no sé a quien habrá disparado pero uno de los de la moto tiene relación con la persona que falleció el sábado pasado", dijo en referencia a Kevin Mérgola, de 20 años, quien habría muerto cuando su cuñado de 16 años le disparó en un confuso episodio.

allanamiento detenidos homicidio valentina sur En una vivienda de Rincón del Valle la Policía demoró a dos hombres sindicados como los autores del ataque narco y secuestró una pequeña cantdad de droga y gran cantidad municiones de armas de fuego.

Reclamos por la actuación policial

"Valentina es un mundo de nadie. Acá es zona liberada por la misma Policía", dijo la tía de Rodrigo a pocas horas de comenzar el velorio y agregó: "todo el mundo sabe dónde están los kioscos narcos y nadie hace nada". A su vez, indicó: "uno de los asesinos es hijo de un policía, un principal, del mismo apellido que nosotros".

La mujer aseguró que móviles de la Policía de Neuquén se presentaron primero en su casa y no en el lugar del ataque. “Vinieron cinco móviles a mi domicilio cuando lo que pasó fue a más de 20 cuadras. Tendrían que haber estado haciendo averiguaciones en el lugar”, cuestionó. Según relató, luego supieron que vecinos reaccionaron con enojo y los “sacaron a piedrazos”.

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También señaló que la familia aportó información sobre posibles sospechosos basada en datos de vecinos y cámaras, pero que en la Comisaría 44 les dijeron que no podían tomar esa información porque los atacantes habían usado casco. "La gente los identifica igual, por la contextura, los tatuajes, ya los conocen", indicó al respecto de la identificación que hicieron los vecinos del sector de Puerto Deseado y Garro, por vencer el miedo que provocan esos eventos como los frecuentes tiroteos.

En tanto, se refirió a "comentarios" sobre una foto de Rodrigo en una moto, "con gorro, le dicen tumbero", y respondió: "lo relacionan con el ambiente delictivo pero Rodrigo fue a comer al carrito porque tiene la prima que vive al frente, se cruzaron a comer". En medio del dolor, la familia insistió en "limpiar" el nombre del joven y reclamar justicia. “Somos una familia trabajadora. Mi sobrino no tenía mala junta. No puede ser que los chicos no puedan estar en la calle”, expresó la mujer y cuestionó: "¿Cómo tendrían que hacer los chicos que salen de la escuela de noche?" concluyó la tía de Rodrigo.