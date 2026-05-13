Dolor en la escuela de Valentina Sur tras el ataque narco y asesinato de Rodrigo Campos: "Fue un quiebre"

Invitan a toda la comunidad a participar de una jornada con murales en memoria del joven asesinado en un ataque narco. Duro testimonio de la directora de la escuela a la que asistía.

El asesinato de Rodrigo Campos en medio de un ataque narco en Valentina Sur dejó una herida abierta que todavía atraviesa a la comunidad educativa. En busca de reparo, a semanas del crimen, el CPEM 49 decidió transformar su dolor en una acción colectiva: un festival en la calle para visibilizar a los jóvenes con sus potencialidades y decirle "nunca más" al estigma y la violencia que suele dominar sobre el barrio.

Rodrigo era un vecino de 19 años, amante del fútbol y de las motos, que tenía muchos amigos y compañeros en la escuela. El lunes 6 de abril cayó herido de muerte en un carrito de comidas frente a la casa de su prima tras quedar en medio de un tiroteo que, de acuerdo a la investigación en curso, fue realizado por dos personas, ya imputadas, pertenecientes a una banda que disputa el control del barrio y atacó al carrito por su vinculación con una banda opuesta.

La directora de la institución, Alejandra Lanza, en diálogo con LU5 resumió el crimen como un punto de inflexión: “La muerte de Rodrigo fue un quiebre. Tenía familia, compañeros, amigos. Nos afectó profundamente y decidimos acompañar a sus amigos y a toda la comunidad”, contó.

rodrigo campos ataque narco valentina sur (2)

Un "Nunca más" que nace de estudiantes de la escuela de Valentina Sur

"Esta es otra situación más violenta como las que estamos viviendo últimamente en Valentina Sur. Los enfrentamientos entre bandas son habituales", decía Lanza en 2019 cuando anunció la suspensión de clases por incidentes en el barrio. Allí sumaba que también era algo habitual "la desprotección a algunos menores, la inseguridad, y la cuestión de la droga que atraviese a todo esto".

Frente al escenario actual, para Lanza, lo ocurrido con el asesinato de Rodrigo impulsó una reflexión urgente dentro del establecimiento y en conjunto con otras instituciones como el jardín y el CEF. “Es una situación simbólica en el sentido de decir nunca más: nunca más un Rodrigo, nunca más un chico que levante un arma contra otro u otra persona”, explicó.

La escuela, ubicada en un barrio atravesado por episodios de violencia, convive diariamente con las consecuencias emocionales de ese contexto.

ataque narco valentina sur Buscan que los imputados por el crimen de Rodrigo Campos permanezcan en pisión preventiva y garanticen la seguridad de los testigos.

“Nos atraviesa el cuerpo literalmente. Notamos la angustia, la tristeza, el miedo, el silencio. Por eso solicitamos acompañamiento de otras instituciones del Estado, que por suerte se acercaron con talleres y actividades para los jóvenes”, detalló.

La escuela como isla de la violencia y como red

Tiroteos que dejan al borde de la muerte a mascotas, que generan en los vecinos el miedo a denunciar. Tiroteos que hacen crecer la afirmacion de que " Valentina Sur es una zona liberada". Que evocan el recuerdo del caso de Rubén Alejandro Polanco. Lanza describe la paradoja que viven a diario: “Valentina sufre tiroteos en cualquier momento del día y a veces sentimos que la escuela es una isla dentro de esa realidad. Pero al mismo tiempo sabemos que no es la generalidad”.

La directora remarca que la violencia no define a la mayoría del barrio. “Tenemos 10 estudiantes con situaciones conflictivas contra una matrícula de 390. La mayoría del barrio es gente trabajadora que la pelea todos los días”.

En este sentido cabe destacar que las balaceras también tienen lugar en otros barrios de la ciudad: “Se dice que todo lo malo pasa en Valentina Sur. Nosotros queremos mostrar otra cosa”.

cpem 49 cpem 42 valentina sur

El CPEM 49 forma parte de una red interinstitucional junto a vecinos, la escuela primaria 245 y el CEF 3, con el objetivo de sostener a las juventudes del sector.

"Valentina Siente": mural por Rodrigo, música y charlas

La marcha impulsada por la familia de Rodrigo para reclamar justicia por su asesinato realizada a dos semanas del hecho terminó coincidiendo con una reunión en la comisión vecinal donde se habló de realizar murales en su memoria, uno en el CPEM 49 y otro en el CPEM 42, además de impulsar actividades con estudiantes para abordar lo sucedido. Allí participaron directivos escolares, el presidente del barrio y vecinos que llevaron propuestas para mejorar la seguridad.

Esa iniciativa ya tiene fecha: se realizará el viernes 15 de mayo desde las 13 hasta las 16 en la escuela ubicada en José Bustos Pérez 710 con dos eventos significativos y acordados con la familia del joven. Se trata de un mural en una pared exterior de la escuela que tiene total visibilidad y otro en el patio interno.

“La propuesta sale del CPEM 49, los docentes ya lijaron la pared, está todo preparado". Será, según la directora, “un símbolo de cariño y recuerdo de sus amigos y compañeros”.

En paralelo, otro grupo de estudiantes trabaja en un mural dentro del patio de la escuela con una frase que sintetiza el espíritu de la iniciativa en torno al futuro de los jóvenes: “No es tu destino, es tu elección”.

"Queremos tomar la calle y mostrar que nuestros jóvenes tienen mucho para dar”, explicó Lanza. El evento pondrá en escena a estudiantes en múltiples roles: delegados, mediadores, dibujantes, músicos y deportistas. “Queremos que sean vistos por lo que son, por su potencial. Que los chicos sean virales por lo que valen”, dijo.

Para la directora, la violencia suele ocupar el centro de la escena mediática, pero no representa la totalidad del barrio. “Las noticias muestran lo disruptivo, lo que impacta. Pero los chicos también hablan de proyectos de vida, de futuro. Hay esperanza porque ellos no son solo el futuro: son el presente”.

El festival busca justamente eso: disputar el relato y que Valentina Sur también sea noticia por sus jóvenes, por su arte y por su capacidad de organizarse para decir, en voz alta y en la calle, que la historia de Rodrigo no debe repetirse.