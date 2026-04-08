Dolor y bronca en la despedida del joven asesinado en Valentina Sur: la familia aseguró que es "zona liberada"

Familiares y amigos organizaron una caravana al cementerio para despedir a Rodrigo Campos. La tía del joven apuntó al hijo de un policía y un pariente de otro joven asesinado recientemente.

La familia de Rodrigo Campos atraviesa horas de profunda tristeza y organización contrarreloj para realizar la despedida al joven de 19 años asesinado el lunes en Valentina Sur cuando cenaba en un carro de comidas. La tía del joven puso el foco en la entrega del cuerpo, el costo del sepelio, el agradecimiento a vecinos y las críticas al accionar policial.

Según confirmó la familia, el velorio se realiza desde las 11 hasta las 17 en la sala velatoria de Valentina Sur. A través de redes sociales, otros familiares convocaron a una caravana hacia el cementerio para las 16.30 , con el objetivo de acompañar y despedir a Rodrigo. La mujer explicó que la entrega del cuerpo se demoró por la autopsia y que gran parte del martes lo pasaron realizando trámites. "En los papeles de Calf decía que la muerte se produjo por una hemorragia severa tras la rotura de una arteria ", indicó.

"M sobrino no estaba en el registro de CALF, así que lo tenemos que pagar y si no es llevarlo al hospital del Alto, dejarlo un mes y después cremarlo", describió las condiciones del servicio de sepelio. "Mi sobrino no está ni a cargo de su abuela, la madre tiene cortado el servicio de luz, nos dijeron que solamente un familiar se puede hacer cargo pero como particular por eso tenemos que abonar 3 millones 900 mil pesos en 12 cuotas y tuvimos que firmar un pagaré ".

Mientras las publicaciones en redes sociales de los amigos de Rodrigo señalan el dolor y la tristeza por la pérdida, con fotos junto al joven en moto, trascendió la demora de dos jóvenes sindicados como los autores del asesinato y las lesiones en ambas piernas a una joven.

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"Nos enteramos por los medios de que habían agarrado a dos hombres, pero no sabemos nada, no nos han pasado información, no se si tenemos que conseguir un abogado, si hubo allanamientos porque estuvimos ocupados porque queríamos que nos entreguen el cuerpo de mi sobrina", aseguró Sol Campos, a Radio 7 al ser consultada por la publicación del ministro de seguridad, Matías Nicolini. En redes sociales, el funcionario subrayó: "Felicitaciones a la Policía de Neuquén por su destacada labor en la detención de los autores del homicidio de Valentina Sur".

Al respecto, desde el Ministerio Público Fiscal informaron que en el marco de la investigación sobre el crimen hay dos hombres demorados durante un allanamientos en Rincón del valle en los que secuestraron drogas y 45 municiones de armas de fuego. En ese contexto, no se descarta un ataque narco, una línea que no guarda relación directa con la víctima, sino un mensaje hacia aquel sector del barrio.

allanamiento detenidos homicidio valentina sur En una vivienda de Rincón del Valle la Policía demoró a dos hombres sindicados como los autores del ataque narco y secuestró una pequeña cantdad de droga y gran cantidad municiones de armas de fuego.

En este sentido, la tía sostuvo que Rodrigo era “una persona inocente, no tenía nada que ver con la droga” y agregó: "no tiene nada que ver con las personas de la moto, no sé a quien habrá disparado pero uno de los de la moto tiene relación con la persona que falleció el sábado pasado", dijo en referencia a Kevin Mérgola, de 20 años, quien habría muerto cuando su cuñado de 16 años le disparó en un confuso episodio.

El auxilio de un vecino de Valentina Sur y las últimas horas

La tía de Rodrigo relató que el joven recibió disparos efectuados desde una moto a las 23:30 cuando estaba comiendo con su familia en un carro de comidas y fue auxiliado por un vecino tras el ataque armado. “Un vecino lo vio tirado y lo llevó en su auto al hospital Bouquet Roldán, le damos las gracias”, expresó en contraposición a la actitud de un auto que observó la secuencia y siguió de largo.

"Vino un vecino a avisarnos que le habían disparado y lo llevaron al hospital, así que salimos para allá todos", recordó. En tanto, señaló que ya tienen identificadas a los autores desde el momento en que esperaban en la guardia del hospital Bouquet Roldán, donde el joven había ingresado gravemente herido: "gracias a nuestros vecinos, nos llegaron mensajes y sabíamos quiénes eran".

Así mismo se refirió a los videos del momento del ataque: "se ve que el pibe de la moto se da vuelta y sigue disparando". En cuanto a la circunstancia del asesinato, la tía sostuvo que había rumores de que podrían generarse más eventos violentos tras el asesinato de Mérgola. "Habían dicho que iban a hacer sus cosas en el barrio, no sé si venganza o qué, por eso todo el mundo en el barrio sabía que no se podía andar estos días en la calle y mas a ese horario", describió sobre un clima de terror que da cuenta de la falta de seguridad.

Así fue el ataque narco en un carro de comidas en Valentina Sur - limpio

Reclamos por la actuación policial

"Valentina es un mundo de nadie. Acá es zona liberada por la misma Policía", dijo la tía de Rodrigo a pocas horas de comenzar el velorio y agregó: "todo el mundo sabe dónde están los kioscos narcos y nadie hace nada". A su vez, indicó: "uno de los asesinos es hijo de un policía, un principal, del mismo apellido que nosotros".

La mujer aseguró que móviles de la Policía de Neuquén se presentaron primero en su casa y no en el lugar del ataque. “Vinieron cinco móviles a mi domicilio cuando lo que pasó fue a más de 20 cuadras. Tendrían que haber estado haciendo averiguaciones en el lugar”, cuestionó. Según relató, luego supieron que vecinos reaccionaron con enojo y los “sacaron a piedrazos”.

También señaló que la familia aportó información sobre posibles sospechosos basada en datos de vecinos y cámaras, pero que en la Comisaría 44 les dijeron que no podían tomar esa información porque los atacantes habían usado casco. "La gente los identifica igual, por la contextura, los tatuajes, ya los conocen", indicó al respecto de la identificación que hicieron los vecinos del sector de Puerto Deseado y Garro, por vencer el miedo que provocan esos eventos como los frecuentes tiroteos.

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En tanto, se refirió a "comentarios" sobre una foto de Rodrigo en una moto, "con gorro, le dicen tumbero", y respondió: "lo relacionan con el ambiente delictivo pero Rodrigo fue a comer al carrito porque tiene la prima que vive al frente, se cruzaron a comer". En medio del dolor, la familia insistió en "limpiar" el nombre del joven y reclamar justicia. “Somos una familia trabajadora. Mi sobrino no tenía mala junta. No puede ser que los chicos no puedan estar en la calle”, expresó la mujer y cuestionó: "¿Cómo tendrían que hacer los chicos que salen de la escuela de noche?".