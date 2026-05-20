Tiene fecha de inauguración la pavimentación de nuevas calles en Valentina Sur

Los trabajos se realizan en urbanización Bosch. La obra también incluye un refuerzo de los ductos de la red de agua potable.

La Municipalidad de Neuquén informó este miércoles que en el barrio Valentina Sur se está superando la pavimentación de 300 cuadras.

Mariel Bruno , subsecretaria de Infraestructura, indicó que en estos momentos los trabajos se centran en Urbanización Bosch, sector que se espera terminar en un plazo de entre 30 y 45 días.

“Es un hecho histórico en ese lugar, porque no teníamos esta cantidad de cuadras pavimentadas”, destacó Bruno , quien remarcó que la inversión en Valentina Sur no tiene precedentes en el barrio, y recordó que en esta zona de la ciudad se viene avanzando en distintas etapas sin descanso desde el inicio de la gestión.

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Obras adicionales

Además aclaró que la intervención en Valentina Sur va mucho más allá de la carpeta asfáltica. Según detalló la subsecretaria, los trabajos incluyeron en primer lugar un refuerzo del acueducto de agua potable para “toda Valentina en general, seguido de la verificación de conexiones domiciliarias para garantizar que ningún vecino quede desconectado de las redes de servicios básicos”.

Luego del completamiento de todas las prestaciones, se continuó con la estructura vial propiamente dicha: “primero se ejecutó la base de suelo, luego toda la obra de hormigón, es decir cordones, cunetas, badenes y complementos que conforman el sistema de escurrimiento pluvial superficial, y finalmente la carpeta flexible, que es el asfalto visible que hoy se está colocando en los últimos tramos de la urbanización Bosch”.

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Trabajos pendientes

Consultada sobre lo que resta por hacer en el barrio, Bruno fue clara: “Valentina Sur es un sector extenso que no había recibido una intervención de esta magnitud desde hacía mucho tiempo”, y agregó: “son proyectos que impactan, y mucho, pero todavía quedan algunas zonas por pavimentar porque es un barrio muy grande”.

Por último, recordó que el Plan Orgullo Neuquino sigue avanzando en toda la ciudad y que Valentina Sur no es la única zona con intervenciones de gran escala: “también estamos en este momento en Z1 donde ya estamos terminando 350 cuadras, y también hubo obras de magnitud similar en Islas Malvinas, San Lorenzo y Confluencia”. Aclaró que los barrios más antiguos y consolidados tienen menos metros pendientes de ejecución, pero que la política de obras llega a todos los sectores de Neuquén sin excepción.