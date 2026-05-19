Extendieron la prisión preventiva para un peligroso ladrón serial que acechaba Centenario

El acusado es investigado por más de 13 robos cometidos en los últimos meses.

La Justicia de la provincia de Neuquén formuló nuevos cargos contra un ladrón serial que acechó Centenario por varios meses. Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial, se resolvió además extender la prisión preventiva para el hombre.

Por resolución del Ministerio Público Fiscal (MPF) el acusado , identificado como L.M.M ., permanecerá detenido al menos hasta el 30 de junio , decisión avalada por el juez de garantías Raúl Aufranc, ante el pedido presentado por el asistente letrado Luciano Vidal.

Desde la fiscalía sostuvieron que continúan vigentes los riesgos procesales que motivaron la medida cautelar impuesta el pasado 30 de abril. Entre los argumentos mencionados se destacaron incumplimientos previos de medidas judiciales, una declaración de rebeldía y captura, además del avance de nuevas investigaciones acumuladas en su contra.

Según explicó Vidal durante la audiencia, la fiscalía trabaja actualmente sobre al menos 13 hechos investigados en distintos legajos, algunos de ellos todavía pendientes de resolución. En ese contexto, solicitó extender la prisión preventiva para avanzar en una solución integral respecto del imputado.

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Tres nuevos robos

Durante la audiencia, la fiscalía de Robos y Hurtos formuló cargos contra L.M.M por tres episodios ocurridos en Centenario.

El primero ocurrió el 19 de febrero de este año en un comercio ubicado sobre calle Canadá. De acuerdo con la acusación, el imputado sustrajo dos biferas eléctricas, aunque fue demorado poco después por personal policial, que logró recuperar los elementos robados.

El segundo hecho tuvo lugar el 17 de marzo en una vivienda de calle Natalio Burd. Allí, el acusado habría retirado una ventana con intenciones de llevársela. Una vecina advirtió la situación y dio aviso tanto a la propietaria como a la Policía, que intervino rápidamente y logró demorarlo.

El tercer episodio investigado ocurrió el 26 de marzo en una casa ubicada en la intersección de Río Neuquén y Lavalle. Según la teoría de la fiscalía, el hombre escaló un paredón de casi dos metros para ingresar al predio y sustraer un maletín con herramientas y otros elementos de trabajo. Fue interceptado minutos después con los objetos en su poder.

Por estos hechos, la fiscalía le atribuyó los delitos de hurto simple en grado de tentativa —en dos hechos, uno como autor y otro como coautor— y hurto agravado por escalamiento, todos en carácter de autor.

luciano vidal fiscalia neuquen

Sin oposición de la defensa

El defensor oficial del sujeto no presentó oposición ni a las nuevas acusaciones ni al pedido de prórroga de la prisión preventiva. Frente a ello, el juez Aufranc dio por formulados los cargos y extendió la medida cautelar hasta el próximo 30 de junio.

Además, el magistrado fijó en un mes el plazo para concluir la investigación, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.