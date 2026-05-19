Efecto Mundial: los televisores fueron el producto estrella del Hot Sale 2026 que facturó $673.000 millones

El Hot Sale 2026 registró un crecimiento del 19% en ventas respecto al año anterior, con una facturación de $673.000 millones en los tres días oficiales del evento, que se desarrolló de lunes a miércoles de la semana pasada. Así lo confirmó Yanina Rodríguez , subdirectora de la comitiva de trabajo región sur de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico ( CACE ), quien señaló que ese monto equivale a tres semanas de facturación del mes de abril.

La cifra refleja la consolidación del comercio electrónico en el país y el cambio en los hábitos de consumo. Según los registros oficiales, 10 millones de usuarios visitaron la página del Hot Sale durante los tres días centrales del evento.

Sin embargo, muchas empresas extendieron las promociones hasta el domingo, aprovechando el denominado "Hot Week" para seguir ofreciendo descuentos en diferentes productos.

"Después de los tres días oficiales viene el Hot Week, que las empresas aprovechan para seguir promocionando. Es toda una semana de ventas online", explicó Rodríguez en el streaming LM Neuquén en vivo. Entre las categorías más vendidas, los electrodomésticos ocuparon el primer lugar, con los televisores como producto estrella.

Hot Sale streaming CACE (2)

La financiación, factor clave del éxito del Hot Sale

"Estamos a un mes del Mundial, así que los televisores fueron el producto que más se vendió", señaló la subdirectora de CACE. Le siguió el rubro indumentaria, donde las zapatillas se destacaron particularmente este año. "Siempre la indumentaria en general está en el top, pero este año las zapatillas estuvieron ahí como líderes de todo ese rubro", indicó.

En tercer lugar se ubicó el rubro alimentos y bebidas, seguido de cerca por viajes, que el año pasado había cerrado en segundo puesto. Rodríguez destacó que algunas categorías, como infantil, registraron una baja respecto a ediciones anteriores.

Uno de los factores clave del éxito del Hot Sale fue la financiación. El 80% de los usuarios eligió pagar con tarjeta en cuotas, según los datos relevados por CACE. "Las personas hoy buscan financiación. Por eso el Hot Sale tuvo tanto éxito, porque hubo marcas que ofrecieron hasta 18 cuotas fijas", afirmó Rodríguez.