Hot Sale: Starlink ofrece internet satelital con 50% de descuento en abonos y kits

La compañía sumó una fuerte bonificación en sus planes residenciales. Y decidió extender sus promociones.

Durante el Hot Sale Starlink ofrece descunetos insuperables, ideales para convertise en nuevo usuario de la compañía.

En el marco del Hot Sale, Starlink redobla su apuesta en el país con una estrategia agresiva de descuentos para expandir su servicio. La empresa de Elon Musk ofrece importantes descuentos en Argentina.

Para el usuario local, el acceso a una red de baja latencia y alta velocidad deja de ser un lujo para pocos y se posiciona como una alternativa competitiva frente a los proveedores de fibra óptica tradicionales.

En un país con una geografía tan vasta y diversa como la Argentina, donde la brecha digital todavía es una deuda pendiente en muchas provincias, la reducción de los costos de entrada a este sistema resulta fundamental.

La oferta inigualable de Starlink

En el marco de este evento de tres días, la compañía decidió extender las promociones. Así ofrece rebajas de hasta el 50% en las cuotas mensuales durante tres meses y un 15% en los kits de instalación, en busca de masificar el acceso a su tecnología de Internet satelital.

La oferta actual se centra en el kit de instalación y el abono mensual de sus planes residenciales. Este conjunto de dispositivos, que incluye la antena parabólica autogestionable y el router de última generación, experimentó una baja en su precio de venta al público.

Starlink Mini X (1)

Durante los días que dura la promoción, los consumidores pueden adquirir el equipo a través de los canales oficiales y de los distribuidores locales autorizados, tales como Mercado Libre, Frávega o Cetrogar, con una rebaja que facilita la inversión inicial.

Esta decisión comercial apunta a captar a aquellos clientes que, si bien estaban interesados en la prestación, encontraban en el costo del hardware una barrera difícil de sortear.

Los precios para los kits hasta el 20 de mayo:

Kit Estándar : el precio de lista es $499.999, pero con el descuento del 15% se consigue a $424.999.

: el precio de lista es $499.999, pero con el descuento del 15% se consigue a $424.999. Kit Mini X: el precio de lista es $299.999, pero con el descuento del 15% se consigue a $254.150.

Descuento en abono mensual de Starlink

Además del descuento en la compra del equipo, Starlink introdujo una bonificación sustancial en sus planes residenciales. Esta modalidad residencial, la más demandada por el público general, ahora cuenta con una tarifa reducida.

En el caso del Residencial, hasta el 31 de mayo en zonas seleccionadas se consigue a $32.500, la mitad de su precio habitual mensual de $65.000. Este valor con 50% de descuento se abonará durante tres semanas. Este monto se abonará durante los prime.

starlink telefonos celulares La tecnología Starlink permitirá conectar celulares directamente con satélites cuando el teléfono no tenga señal de redes móviles tradicionales.

En el caso del Residencial Lite, cuyo abono mensual de $45.000, se ofrece hasta el 31 de mayo a $22.500, también durante los primeros tres meses en zonas seleccionadas.

Plan Residencial

Está diseñada para usuarios domésticos que necesitan una conexión a Internet rápida, ideal para hogares con alta demanda como familias numerosas, teletrabajadores, gamers o grandes consumidores de contenido en línea.

Precio mensual : $65.000 (impuestos y tarifas incluidos). Por Hot Sale, los tres primeros meses, a $32.500.

: $65.000 (impuestos y tarifas incluidos). Por Hot Sale, los tres primeros meses, a $32.500. Prioridad de datos : Ilimitados y con máxima prioridad en la red, asegurando estabilidad y velocidad incluso en picos de uso o alta congestión.

: Ilimitados y con máxima prioridad en la red, asegurando estabilidad y velocidad incluso en picos de uso o alta congestión. Descarga : 100 a 270 Mbps.

: 100 a 270 Mbps. Subida : 20 a 40 Mbps.

: 20 a 40 Mbps. Latencia : 20 a 40 ms.

: 20 a 40 ms. Uso ideal: Streaming 4K, gaming competitivo, videollamadas constantes sin cortes, teletrabajo eficiente, y hogares con múltiples dispositivos y usuarios simultáneos.

Plan Residencial Lite

Se enfoca en usuarios con un perfil de uso menos intensivo, buscando un servicio accesible.