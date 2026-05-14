Un hombre intentó abusar de un nene de 8 años en una estación de servicio y el padre lo atrapó

El hombre fue atrapado por el padre del menor. La Justicia intervino y tomó una decisión.

El intento de abuso ocurrió en la estación de servicio de la localidad bonaerense de San Cristóbal.

Momentos de horror se vivieron en una estación de servicio , donde un hombre intentó violar a un nene en el baño del lugar, pero los padres lograron salvarlo.

Este miércoles, la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Rodrigo Ezequiel Figueroa. El delito: intentar violar a un nene en un baño de estación de servicio.

El hecho ocurrió el 5 de abril último por la tarde en la YPF ubicada en la esquina de Independencia y Jujuy, zona de San Cristóbal, un lugar sumamente concurrido.

Según la acusación en su contra, Figueroa abordó al chico, que había entrado solo al baño. Allí, supuestamente, le dijo: “¿Me la querés chupar?”. La víctima tenía -tiene- ocho años.

El chico escapó al auto de sus padres, llorando. “Un hombre en el baño me dijo algo feo”, les afirmó, y repitió la frase. Lo hizo “señalando al imputado que salía del baño, quien aparentaba estar en situación de calle y llevaba una bolsa negra consigo”.

baño estacion

Así, el padre del chico corrió al acusado por la avenida Independencia. Lo atrapó y lo redujo cien metros después, mientras gritaba por un patrullero. Poco después, la Policía de la Ciudad llegó al lugar. Figueroa quedó detenido en el acto.

La causa judicial

Comenzó una causa bajo la firma del juez Fernando Canedo con el fiscal Marcelo Roma. El chico declaró en Cámara Gesell y describió el hecho. Su relato fue considerado creíble. La defensa oficial de Figueroa presentó una declaración del acusado por escrito.

“Niego rotundamente el hecho que se me atribuye en esta causa, y únicamente puedo decir que el día de mi detención fui abordado de forma intempestiva y virulenta por un masculino que me golpeó en la cabeza”, aseveró el texto. La inspección médica posterior al detenido, practicada en el hospital Tornú, no reveló lesiones de consideración.

Finalmente, Caunedo lo procesó con prisión preventiva. Valoró, por ejemplo, sus antecedentes penales. Figueroa -de 28 años, oriundo de Berazategui, en situación de calle- había sido condenado en 2017 por un tribunal de Mercedes a tres años de prisión.

Denunció que su hijo fue abusado en la escuela por un compañero de 7 años:

La denuncia por presunto abuso sexual de un niño de 7 años a un compañero de la escuela de su misma edad sacudió a la comunidad educativa de la Primaria N°21 de Trelew, en Chubut, y dio lugar a una crisis que este martes mantuvo al establecimiento sin clases, con una nueva concentración de padres frente al establecimiento, incidentes con la policía y una marcha hasta el Municipio, y hasta la intervención del intendente.

El hecho habría ocurrido el lunes 13 de abril durante el segundo recreo. La supuesta víctima dijo que fue en ese momento habría sido abusado por su compañero.

Manifestación y disturbios en una escuela primaria de Trelew - madre del nene supuestamente abusado Denuncia que su hijo fue abusado en la escuela por un compañero de 7 años: "El daño a mi bebé es irreparable"

La denuncia fue radicada ante la Policía y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de Trelew interviene en la causa.

"Lloraba para no ir y lo mandé igual"

La madre del niño presuntamente abusado, identificada como Tamara, habló en las últimas horas y describió el momento en que tomó dimensión de lo que había vivido su hijo.

Las señales habían estado ahí, y se lamentó de no haberlas sabido interpretar. Según contó, el nene lloraba antes de ir a la escuela y pedía que no lo llevaron.

"Mi hijo está en casa y no entiende nada. Él ayer lloraba y decía que no quería ir a la escuela y lo mandé igual, sin saber lo que estaba pasando y pasó lo peor", dijo entre lágrimas, en diálogo con Diario Jornada.