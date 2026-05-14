Quién es y qué hace el hermano de Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La Justicia investiga a Francisco Adorni tras una denuncia de la diputada Pagano. El juez Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

El diputado libertario bajo el ojo de la Justicia por incrementos "sustanciales" en su patrimonio.

Francisco , hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni , fue imputado este miércoles por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras una denuncia que realizó la diputada Marcela Pagano.

La investigación comenzó a partir de la denuncia que advierte posibles inconsistencias en su patrimonio, por lo que el fiscal Guillermo Marijuán pidió informes a más de 30 organismos y entidades. En este sentido, el juez Sebastián Casanello levantó el secreto fiscal y bancario y ordenó una batería de medidas para reconstruir su evolución patrimonial desde 2020 hasta la actualidad.

Esta medida que impulsó Marijuán es para investigar un crédito hipotecario, la adquisición del 50% de un vehículo y un aumento patrimonial estimado en 84% en un año. El expediente recayó en el Juzgado Federal N° 6 pero subrogado esta semana por el juez Casanello, quien también pidió sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción.

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En su declaración jurada correspondiente a 2024, el hermano del jefe de Gabinete declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) un patrimonio neto de $80.500.000

Los detalles del patrimonio que declaró el hermano de Manuel Adorni

50% de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell, La Plata, adquirida el 20 de octubre de 2016 mediante un crédito, valuada en $38.790.000.

50% de un auto marca Chery Tiggo, modelo 2017, adquirido en octubre de 2023, y con un valor de $5.000.000

Entre bienes, depósitos y dinero en efectivo, declaró poseer $43.790.000, además de no tener deudas.

Quién es Francisco Adorni y a qué se dedica

Francisco Adorni es contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata y se especializó en Administración Financiera y Control del Sector Público.

El hermano del jefe de Gabinete desembarcó en la administración nacional como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, cargo al que accedió con respaldo político de Manuel, antes de asumir en junio de 2025 la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF).

Aunque mantuvo un bajo perfil durante dos décadas, su carrera estuvo siempre ligada a organismos estatales: ingresó en 2002 a la Secretaría de Hacienda de Ezeiza y trabajó casi 20 años en el área administrativa del Consejo de la Magistratura bonaerense.

En febrero de 2024 fue designado asesor en el Ministerio de Defensa, para luego ser promovido como titular de la Unidad de Auditoría Interna de dicha cartera.

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En junio de 2025 asumió la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y, finalmente, obtuvo una banca como diputado provincial por el bloque de La Libertad Avanza.

Cómo continúa la investigación sobre Adorni: un incremento "sustancial" de su patrimonio"

El aumento explícito en su última declaración en 2025, "se explicaría sustancialmente" por dos operaciones. Una de ellas la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y, especialmente, la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia.

En su dictamen, el fiscal señaló que "incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento (100%) del salario percibido, el flujo disponible en el período resultaría insuficiente para explicar la cancelación en un breve lapso de 12 meses de un pasivo hipotecario por aproximadamente 60.000.000 de pesos".

fiscal Marijuan

En este sentido, el fiscal pidió informes a ARCA sobre declaraciones juradas, pagos, bienes, facturación, posibles sanciones aduaneras y si el hermano de Adorni adhirió a un sinceramiento fiscal.

También solicitó a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) datos sobre impuestos, operaciones, bienes, pagos y deudas vinculadas a automotores e inmuebles.

Además, requirió a Migraciones información sobre las salidas del país del imputado, sus destinos y, en caso de cruces terrestres, quiénes lo acompañaban.