Búsqueda desesperada en la meseta: la escalofriante hipótesis de que Mailon Martínez esté enterrado en el basural

A casi dos semanas de la desaparición, los investigadores barajan la teoría aterradora. Este viernes se realizará un importante operativo de búsqueda.

A dos semanas de la desaparición de Mailón Martínez la búsqueda se intensificó en el basural donde se lo vio borracho por última vez.

En medio de la creciente desesperación de una familia de la meseta que desde hace casi dos semanas busca sin descanso a Mailon Martínez , se conoció cuáles son las hipótesis que manejan los investigadores. La principal sospecha es que el hombre desaparecido esté enterrado en el basural más grande de Neuquén.

De acuerdo al relevamiento realizado por la División Búsqueda de Personas, el 2 de mayo una familia que vive en la meseta de Neuquén radicó la denuncia en la Comisaría 20 por la desaparición de Martínez. El caso quedó a cargo de la fiscal Lorena Juárez , luego de que Andrés Azar haya sido trasladado desde Homicidios a la Fiscalía de Actuación Genérica.

Al ser entrevistada, su pareja manifestó en la presentación en la unidad policial el 29 de abril: el hombre salió de su casa y dejó el teléfono celular , lo cual imposibilitó su búsqueda por esos medios. Además, indicó que tiene consumo problemático de alcohol.

El jefe de la División de Búsqueda, Carlos Federico Canavídez, informó que un dato clave es que Martínez frecuenta el basural donde vuelcan los residuos domiciliarios los camiones de basura. "Iba a horas tempranas y hasta pasaba la noche ahí, una zona oscura".

Búsqueda de Manlio Martínez

Cuáles fueron los últimos movimientos del hombre desaparecido

Consultado por el relevamiento de cámaras, Canavídez indicó que no hay datos provisorios: "Hay que ver a dónde están orientadas y qué filman, si están funcionando". Por este motivo, la información y las hipótesis están orientadas según los testimonios de vecinos.

"Las hipótesis surgen de entrevistas varias, tanto a la familia como a los vecinos y a la gente del basural; estamos trabajando mancomunadamente con la Comisaría 20", aseguró.

En tanto, la búsqueda pretende determinar cuándo fue el último día que alguien lo vio con vida luego de retirarse de su domicilio, en una precaria casilla con cerco de pallets. Así lograron establecer que el día 29 de abril a la noche, en un negocio lindante al basural, en la zona Choconcito, compró en un negocio.

Búsqueda de Manlio Martínez (1)

"Se tomó entrevista al vendedor que manifiesta que le vendió bebidas alcohólicas previo a dirigirse al basural, entre las 21 y las 23", señaló Canavídez y agregó que una vez en el basural se logró entrevistar a un reciclador que manifestó que lo vio borracho a las 3 de la mañana. Hasta el momento, aquella madrugada del 30 de abril fue la última vez que se lo vio con vida.

Enterrado en el basural: la escalofriante hipótesis

"La máquina que revuelve la basura pesa entre 20 y 30 toneladas", indicó el jefe policial, anticipando cuál sería el desenlace para el hombre desaparecido según la escalofriante hipótesis de su enterramiento en el basural. Sin embargo, la principal teoría no apuntaría a un crimen, sino a un accidente que surge de los propios testimonios recolectados.

"Hay comentarios tanto de la familia como de personas que frecuentan el basural de que varias veces se ha quedado dormido en el camino de la máquina, y lo han sacado a último momento antes de que lo aplastaran", informó a LM Neuquén.

En tanto confirmó: "una de las hipótesis fuertes es que no lo hayan alcanzado a sacar y haya quedado enterrado". Teoría de la cual se desprende que el desaparecido podría haber perdido la vida aplastado por la máquina o la basura. En tanto, todavía no trascendió información al respecto de si realizaron entrevistas al maquinista o chofer.

desaparecido basural manlio

Cómo es el intenso operativo de búsqueda en el basural y en el cementerio

De acuerdo a lo informado por Canavídez, a partir de la denuncia de desaparición desde los primeros días han realizado rastrillajes en el basural y en la zona aledaña donde quedó la obra del nuevo cementerio ubicado en la zona de la meseta de Colonia Esperanza -lindera con el ejido de Centenario. Allí los paredones del cementerio en obra conforman un triángulo de casi 800 metros lineales del paredón donde cabrían más de 1600 tumbas.

Según testimonios él cruzaba el predio para dirigirse a reciclar basura, indicó el subcomisario y agregó que también se hizo un rastrillaje por los cañadones durante varios días.

Luego, la búsqueda se paralizó con una lluvia intensa. Además, señaló que que el uso de perros de búsqueda quedó descartado por las características propias del lugar: "el perro se orienta por los olores de la persona, y por los fuertes olores de la basura es imposible en un basural".

rastrillaje basural desaparecido

Realizarán un rastrillaje con máquinas en el basural

En tanto, el subcomisario indicó que este miércoles el rastrillaje abarcó la zona de El Choconcito, Colonia Nueva Esperanza e inmediaciones mostrando fotografías de Martínez. "Este jueves se sumó más gente del De.Mo.Se. y montada", agregó.

En tanto, está previsto que este viernes se refuerce la búsquema mecánica: "se confirmó que mañana siga la búsqueda con personal BASA que aportan maquinas para excarvar y remover el sector".

Las retroexcavadoras tienen la función de revolver y rotar la basura, lo cual podría desenterrar al hombre desaparecido o tener un efecto contraproducente "Es una aguja en un pajar, cuando revuelven y rotan la basura, la dejan seis metros bajo tierra; si lo aplasta la máquina con 30 toneladas, se complica bastante", subrayó respecto del movimiento de basura.

La hipótesis de las amenazas de vecinos

Otra de las teorías que trascendieron de parte de la familia del hombre que salió de su casa y no volvió fue deslizada por su esposa. Noelia Cortés, madre de sus tres hijos pequeños, sostiene el reclamo acusando falta de avances en la investigación y reveló que antes de desaparecer había recibido amenazas tras conflictos con vecinos del sector.

Según detalló, al momento de irse, su pareja vestía un pantalón verde claro, un buzo negro y rojo con capucha y llevaba una mochila negra, y solicita que cualquier persona que lo haya visto o tenga información se comunique al teléfono 299 583 0046.

Según explicó a Canal 7, en los días previos a la desaparición, Mailon prácticamente no había salido de su casa porque estaba asustado. “Antes de su desaparición estuvo como tres días sin salir porque estaba amenazado”, afirmó y sostuvo que en Fiscalía no le dieron respuestas sobre la causa. Al reclamo se sumó la madre del hombre, quien reside en Mendoza y había arribado de visita antes de que él desapareciera.

Al respecto, el subcomisario indicó que, teniendo en cuenta esa hipótesis, realizaron entrevistas. "Habrían tenido un conflicto entre los vecinos, entonces se indagó, pero fue algo vecinal que no llegó a las manos, fueron discusiones verbales", señaló.

Consultado en cuanto a lo relevado, indicó que pudieron determinar que las familias se conocían desde hacía más de seis años, pero cortaron relación prontamente. Precisamente fue durante la pandemia cuando la familia entrevistada recién llegaba al barrio y en ese entonces iban junto a la familia de Martínez todos juntos a buscar leña para calefaccionarse. Finalmente, se alejaron a partir de diferencias, relacionadas a que "siempre andaba tomado". De todas maneras, subrayó que la desaparición vinculada a las amenazas no se descarta".