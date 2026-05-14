Créditos hipotecarios en Neuquén: cuál es el sueldo mínimo para acceder y de cuánto son las cuotas

El programa “Neuquén Habita” es una herramienta clave para quienes quieran acceder a los nuevos créditos hipotecarios no bancarios destinados a construir, ampliar o refaccionar viviendas.

El programa “Neuquén Habita” es una herramienta clave para quienes quieran acceder a los nuevos créditos hipotecarios no bancarios destinados a construir, ampliar o refaccionar viviendas.

El pasado viernes, el gobierno de la provincia de Neuquén lanzó el programa “Neuquén Habita”, una herramienta clave para quienes quieran acceder a los nuevos créditos hipotecarios no bancarios destinados a construir, ampliar o refaccionar viviendas.

Al mismo tiempo está habilitado un simulador oficial que permite calcular cuotas estimadas , ingresos mínimos requeridos y montos aproximados. Además, es el primer paso obligatorio para iniciar la inscripción al programa provincial que busca otorgar más de 4 mil créditos durante 2026 .

Los interesados deben ingresar a la Oficina Virtual oficial del programa: https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/site/simulador-credito . Desde esa página se puede iniciar la simulación y avanzar posteriormente con la inscripción online .

La herramienta fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa, quien aseguró que la iniciativa apunta a brindar una solución habitacional para familias que hoy no pueden acceder a un crédito bancario tradicional.

créditos hipotecarios.jpg Los créditos hipotecarios de Neuquén permiten acceder a la construcción, ampliación o refacción de viviendas.

Créditos hipotecarios: más de 800 inscriptos

El programa provincial superó los 800 preinscriptos en sus primeras 48 horas de vigencia. La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, resaltó que "en un fin de semana, ya superamos los 800 preinscriptos, donde a priori cumplirían con todos los requisitos. Y en la ciudad de Neuquén, ya superamos el 30% de esas solicitudes ".

Ahora, por supuesto, comienza el trabajo de IPVU, ADUS y del Banco para que podamos analizar la situación crediticia de cada neuquino y neuquina", agregó Bertoldi, que acompañó al gobernador Rolando Figueroa durante la apertura de sobres de la licitación para la construcción de 42 viviendas en la ciudad de Neuquén.

La iniciativa dispone de 4.000 créditos iniciales -con proyección de extenderse a 6.000 según la demanda- financiados enteramente con recursos del Estado provincial. Se trata de préstamos no bancarios diseñados para sectores que no acceden al mercado tradicional. Financian el 100% de la obra en plazos de hasta 20 años, con cuotas que no superarán el 30% de los ingresos familiares.

SFP Presentan Creditos bancarios gobierno figueroa (5) Sebastián Fariña Petersen

Créditos hipotecarios: el sueldo mínimo y las cuotas

Las líneas de financiamiento corresponden, por un lado, a Construcción. En este caso, los créditos disponibles son de hasta 150 millones de pesos. El ingreso neto familiar mínimo requerido es de 2.600.000 pesos y el máximo es de 6.500.000 pesos. A modo de ejemplo, si se solicita el crédito máximo a pagar en 240 meses, la cuota mensual roza los 800.00 pesos.

En el caso de la línea de Ampliación y Refacción, se otorgan desde 30 y hasta 75 millones de pesos y el ingreso mínimo requerido de 950.000 pesos. Por ejemplo, si la solicitud es de 30.000.000 de pesos a pagar a 120 meses, la cuota mensual inicial ronda los 280.000 pesos.

Las cuotas varían en función del monto requerido y el plazo a abonarlo. Esto se puede calcular a través del simulador.

Los requisitos para el crédito

Tener entre 18 y 65 años .

. El crédito debe estar destinado a la vivienda única y de ocupación permanente .

. Contar con la escritura del inmueble a nombre del solicitante.

a nombre del solicitante. Poseer una inscripción actualizada en el RUPROVI 2.0 .

. El pago de la cuota no puede superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.

de los ingresos netos del grupo familiar. Ingreso neto máximo del grupo familiar de $6.500.000 (equivalente a 18 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la solicitud).

(equivalente a 18 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la solicitud). Se requiere una garantía hipotecaria en primer grado y seguros de vida e incendio.

y seguros de vida e incendio. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género .

ni en el . No podrán inscribirse quienes ya tengan un crédito y/o adjudicación vigente con ADUS / IPVU.

Creditos familiares prestamos

Características de los créditos

Los proyectos no pueden superar los 90 m².

Construcción de Vivienda

Monto Máximo h asta $150.000.000 .

asta . Financiamiento h asta el 100% del presupuesto de la obra.

asta el del presupuesto de la obra. Plazo Máximo h asta 240 meses (20 años) .

asta . Tasa y Actualización: TNA 2% con capital ajustable por UVI .

TNA con capital ajustable por . Desembolsos: Se realizan en tres etapas según el avance de obra (30%, 50% y 20%).

Se realizan en según el avance de obra (30%, 50% y 20%). Período de Gracia: 90 días corridos tras el último desembolso.

Ampliación o Refacción