Hot Sale 2026: cuál fue el producto más vendido de las tiendas neuquinas

Se conocieron los resultados que obtuvieron las tiendas Nube neuquinas. Las categorías, productos y medios de pago más comunes.

Un relevamiento reveló cuáles fueron los productos más vendidos en el Hot Sale de Neuquén.

El Hot Sale 2026 mostró, como todos los años, un fuerte movimiento del comercio electrónico en Neuquén, con un crecimiento marcado en las órdenes de compra y una tendencia de consumo enfocada principalmente en productos para el hogar.

Según datos oficiales de Tiendanube relevados hasta el mediodía de este miércoles, última jornada del evento, las tiendas neuquinas registraron un incremento del 26% en las órdenes de compra respecto al Hot Sale 2025. Además, el ticket promedio alcanzó los 83.681 pesos .

El consumo en la provincia mostró una fuerte inclinación hacia categorías vinculadas al hogar y las mejoras domésticas. De acuerdo con las estadísticas, la categoría de hogar y decoración lideró ampliamente las ventas con el 34% del total .

En segundo lugar quedó indumentaria, con un 14%, mientras que electrónica y tecnología ocupó el tercer puesto con el 12%.

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Entre los artículos más vendidos en Neuquén aparecieron los difusores de ambiente, que encabezaron el ranking de productos con mayor salida durante las jornadas de descuentos. También hubo una fuerte demanda de materiales de construcción, telas, proyectores y zapatillas.

Dónde compraron los clientes de las tiendas neuquinas

Las tiendas digitales radicadas en Neuquén no sólo vendieron dentro de la provincia, sino también hacia distintos puntos del país.

El 35% de las órdenes tuvieron destino en Neuquén, mientras que el 24% se dirigió hacia CABA y el Gran Buenos Aires. Río Negro apareció en tercer lugar con el 11% de las compras.

Más atrás quedaron la provincia de Buenos Aires con el 7%, Córdoba con el 4% y otras provincias del país que concentraron el 19% restante.

Cómo pagaron los consumidores

La tarjeta de crédito volvió a posicionarse como el método de pago más utilizado durante el Hot Sale 2026 en Neuquén, con el 43% de las operaciones.

hot sale 2026

En segundo lugar quedaron las transferencias, que representaron el 35% de las compras. Las billeteras virtuales concentraron el 7% de las operaciones.

Además, el 4% de los pagos se realizaron en efectivo y otro 4% con tarjeta de débito. El 7% restante correspondió a medios de pago personalizados.

La cifra que muestra cómo cambió el consumo en Argentina

El Hot Sale 2026 dejó un mensaje contundente desde su primera jornada: las ventas digitales en Argentina continúan en ascenso, pero el motor ya no es únicamente el impulso. Casi el 80% de las operaciones se realizó a través del celular, marcando un cambio irreversible en los hábitos de compra.

El consumidor argentino es ahora más selectivo, prioriza las compras planificadas y organiza su participación en el evento a través de cuotas, selección previa de productos y una búsqueda racional de conveniencia, según datos de la plataforma Facturante.

El uso intensivo del celular para comprar no fue casualidad. Según las fuentes que relevan el dato, se reportó un pico de tráfico entre las 13 y las 14 horas, momento en el que los consumidores aprovecharon el horario de almuerzo para cerrar adquisiciones que, en muchos casos, ya estaban seleccionadas o almacenadas previamente en sus carritos.