Diego Montes de Oca en Neuquén: crianza sin miedo, el método que desafía las viejas creencias

El reconocido pediatra pasó por el streaming LM Neuquén en vivo , antes de su visita a la ciudad. Dará una charla en el Museo Nacional de Bellas Artes.

El pediatra Diego Montes de Oca visitará Neuquén este fin de semana para brindar una charla gratuita sobre crianza en el Museo Nacional de Bellas Artes. La actividad ya tiene cupo completo.

El médico, reconocido por sus millones de seguidores en redes sociales , propone un enfoque de crianza centrado en el disfrute y sin miedo. La charla se titula "La llegada más esperada" y aborda todo el recorrido desde el parto hasta el primer año de vida del bebé.

"La mayor felicidad de los bebés es que nosotros los disfrutemos con todo el corazón", afirmó Montes de Oca en la previa del encuentro. En una interesante entrevista en el streaming de LM Neuquén en vivo , el especialista explicó que el encuentro incluye temas como el rol del padre, la función de los abuelos y cómo transitar los primeros meses sin incertidumbre.

"Vemos que hay tanta incertidumbre que eso se transforma en miedo. Y lo peor que podemos hacer para educar a un chico es educarlo con miedo", señaló. Según el pediatra, los bebés necesitan que las familias se adapten completamente a ellos durante los primeros meses. "Cuando duerme, dormimos nosotros. Cuando él está despierto, yo estoy despierto. "Si quiere tomar la teta, le doy la teta", ejemplificó.

Diego Montes Oca pediatra (2)

Contra las viejas creencias de crianza

Montes de Oca cuestionó métodos tradicionales que proponen dejar llorar a los bebés o evitar tenerlos en brazos. "A los bebés no se los deja llorar", enfatizó.

El médico explicó que para un bebé llorar es como "caer en un precipicio" porque su emocionalidad es mucho más grande que su razonamiento. "Si vos te largas a llorar desconsolado, tus compañeros te van a abrazar, te van a preguntar qué te pasa. Si probablemente te abracen a vos, que tenés 31 años, ¿cómo voy a dejar llorar a un chico de 6 meses?", planteó con un ejemplo cotidiano ante la consulta del panel.

Sobre la idea de no "malcriar" teniendo al bebé en brazos, el pediatra fue contundente: "Lo puedo tener a upa 24 horas, las abuelas lo pueden malcriar entre comillas". Argumentó que el lugar natural donde un bebé desea estar es en brazos de su madre, "donde escucho su corazón, donde me abraza, donde estamos piel a piel", tal como ocurría durante el embarazo.

El especialista remarcó que durante los primeros meses los adultos deben adaptarse completamente al bebé, no al revés. "Al principio, él no tiene la capacidad de adaptarse a nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a él durante varios meses y le tenemos que demostrar que para nosotros él es lo mejor del mundo", subrayó.