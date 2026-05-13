Donald Trump publicó un mapa de Venezuela como "Estado 51" y hubo una contundente respuesta

El líder republicano compartió una imagen con la bandera de Estados Unidos sobre el país sudamericano y Delcy Rodríguez rechazó cualquier anexión.

Donald Trump publicó una imagen de Venezuela cubierta con la bandera de Estados Unidos y acompañada por la frase “Estado 51” y volvió a instalar una fuerte controversia internacional .

El mensaje apareció pocas horas después de que el presidente norteamericano afirmara en una entrevista televisiva que analiza la posibilidad de incorporar al país sudamericano como un nuevo estado .

La publicación que el republicano realizó en Truth Social no incluyó explicaciones adicionales y rápidamente tomó repercusión política porque también fue compartida desde la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X. La difusión coincidió con el viaje de Trump hacia China para participar de una cumbre internacional.

El diseño difundido por Trump presentó el mapa venezolano adaptado con símbolos vinculados a Estados Unidos. Sin embargo, omitía el Esequibo, una región cuya soberanía es motivo de una disputa histórica entre Venezuela y Guyana, que actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Internacional de Justicia.

Las declaraciones de Trump se produjeron en un escenario político completamente distinto al que existía meses atrás en Venezuela. Desde la caída y captura de Nicolás Maduro en enero, la administración republicana impulsó distintas iniciativas vinculadas a la reorganización institucional y económica del país caribeño.

La reacción del gobierno de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió públicamente a la publicación del mandatario estadounidense y negó cualquier posibilidad de que el país pase a formar parte de Estados Unidos.

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, expresó la dirigente durante una declaración realizada desde La Haya.

Rodríguez también remarcó que Venezuela mantendrá la defensa de “la integridad, la soberanía y la independencia” nacional. En ese contexto, reivindicó el proceso histórico independentista venezolano y sostuvo que el país continuará preservando su autonomía política.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Delcy Rodríguez negó cualquier posibilidad de que Venezuela pase a formar parte de Estados Unidos

“Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre”, afirmó.

Pese a cuestionar las expresiones de Trump, la funcionaria evitó profundizar el conflicto diplomático y señaló que Caracas mantiene abiertos canales de cooperación con Washington. “Ese es el curso, ese es el camino”, indicó.

El plan de Estados Unidos tras la salida de Maduro

Desde comienzos de año, el gobierno estadounidense viene trabajando en un esquema de transición para Venezuela dividido en distintas etapas. El programa contempla medidas de estabilización institucional, recuperación económica y reorganización política.

Funcionarios norteamericanos sostuvieron en las últimas semanas que la primera fase ya se encuentra finalizada y que actualmente continúan las tareas vinculadas a la reconstrucción administrativa y económica del país.

Mientras tanto, distintos sectores opositores venezolanos mantienen el reclamo por la convocatoria a elecciones. Consultada días atrás sobre un posible cronograma electoral, Rodríguez respondió que los comicios se realizarán “en algún momento”, aunque evitó dar precisiones sobre fechas concretas.

En paralelo, la administración interina venezolana avanzó con la reapertura parcial de sectores estratégicos de la economía a compañías extranjeras, especialmente en áreas vinculadas a la explotación petrolera y minera.

Donald Trump ya había hablado de anexar Venezuela

El mandatario ya había realizado comentarios similares en otras apariciones públicas durante los últimos meses. Incluso aseguró que los venezolanos “lo aman”.

La principal referente opositora venezolana, María Corina Machado, también descartó cualquier posibilidad de anexión y coincidió con el gobierno interino en la defensa de la soberanía venezolana.