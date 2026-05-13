Movimientos en el MPF de Neuquén: regiones, cambios de fiscales y nueva fiscalía

Neuquén queda dividida en siete regiones con subregiones provisorias en Limay y Vaca Muerta. La reestructuración se justificó por crecimiento y demanda.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén puso en marcha una profunda reorganización territorial y de recursos humanos con el objetivo de fortalecer la persecución penal , mejorar el abordaje de la conflictividad y optimizar la atención. Así se apuesta a una mejor coordinación con la Policía, se crea una nueva fiscalía y cambios de fiscales.

Las medidas surgen de la Resolución 05/26 —que establece la nueva división territorial— y de la Resolución 6/26, que define la designación de fiscales jefes y la reasignación de fiscales de caso.

Según los considerandos, la reorganización responde al ingreso de nuevos fiscales y a la necesidad de reestructurar el servicio para atender la demanda creciente y reorganizar los recursos humanos del Ministerio Público Fiscal en toda la provincia.

Jose Gerez

En ambos resoluciones el fiscal general José Gerez indicó que la nueva organización establece que la provincia se dividirá en siete regiones: Alto Neuquén, Pehuén, Lagos del Sur, Limay, Comarca, Confluencia y Vaca Muerta.

Cómo funcionan las 7 regiones de Fiscalía

Cada una agrupa distintas localidades con el objetivo de ordenar la persecución penal según la realidad territorial.

Región Alto Neuquén

Chos Malal, Andacollo, Las Ovejas, Loncopué, El Cholar, El Huecú, Huinganco, Los Miches, Taquimilán, Tricao Malal, Caviahue-Copahue, Chorriaca, Coyuco Cochico, Los Guañacos, Manzano Amargo, Varvarco-Invernada Vieja, Villa del Nahueve y Villa Curi Leuvú.

2. Región del Pehuén

Zapala, Aluminé, Las Lajas, Mariano Moreno, Villa Pehuenia-Moquehue, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Covunco Abajo, Los Catutos, Quili Malal, Ramón Castro y Villa del Puente Picún Leufú.

3. Región Lagos del Sur

Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Traful y Pilo Lil.

4. Región del Limay

Picún Leufú, Piedra del Águila, El Sauce, Paso Aguerre y Santo Tomás.

5. Región de la Comarca

Cutral Co, Plaza Huincul y Sauzal Bonito.

6. Región Confluencia

Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Vista Alegre y Villa El Chocón.

7. Región Vaca Muerta

San Patricio del Chañar, Rincón de los Sauces, Añelo, Buta Ranquil, Barrancas, Aguada San Roque, Los Chihuidos y Octavio Pico.

A su vez, se establecieron subregiones provisorias en Limay y Vaca Muerta para ordenar la transición. De esta manera, la Región Limay se divide en: Subregión Limay Norte: Picún Leufú, Paso Aguerre y El Sauce que dependerá de la Región de la Comarca y la Subregión Limay Sur: Piedra del Águila y Santo Tomás que dependerá de la Región Lagos del Sur.

En tanto, la Región Vaca Muerta también queda dividida provisoriamente en Vaca Muerta Norte: Rincón de los Sauces, Buta Ranquil, Barrancas y Octavio Pico y Vaca Muerta Sur: San Patricio del Chañar, Añelo, Aguada San Roque y Los Chihuidos. Toda la región dependerá de la Región Confluencia y de su Unidad de Coordinación y Jefatura.

Quiénes serán los fiscales jefes de cada región

La Resolución 6/26 dispuso la afectación de fiscales jefes en cada región, en el marco del ingreso de nuevos fiscales y la necesidad de reorganizar el servicio.

Las designaciones quedaron así:

Alto Neuquén: Fernando Fuentes

Fernando Fuentes Pehuén: Gastón Liotard

Gastón Liotard Lagos del Sur: Gastón Ávila

Gastón Ávila Subregión Limay Norte: Gastón Liotard

Gastón Liotard Subregión Limay Sur: Gastón Ávila

Gastón Ávila Comarca: Gastón Liotard

Gastón Liotard Confluencia: Agustín García, Pablo Vignaroli, Maximiliano Breide Obeid y Mauricio Zabala

Agustín García, Pablo Vignaroli, Maximiliano Breide Obeid y Mauricio Zabala Vaca Muerta Norte: Pablo Vignaroli

Pablo Vignaroli Vaca Muerta Sur: Mauricio Zabala

Reasignación de fiscales de caso

La resolución también dispone cambios en la asignación de fiscales de caso en distintas unidades fiscales:

Rocío Rivero: Vaca Muerta Norte y Unidad Fiscal de Delitos Económicos

Vaca Muerta Norte y Unidad Fiscal de Delitos Económicos María Eugenia Titanti: Vaca Muerta Sur y persecución del narcomenudeo en la región

Vaca Muerta Sur y persecución del narcomenudeo en la región María Paula Yerfino: Unidad Fiscal de Narcocriminalidad

Unidad Fiscal de Narcocriminalidad Lorena del Carmen Juárez: Unidad Fiscal de Homicidios

Unidad Fiscal de Homicidios Valeria Panozzo: Unidad Fiscal Robos y Hurtos

Unidad Fiscal Robos y Hurtos Andrés Azar: Unidad Fiscal de Actuación Genérica

De esta manera, los cambios detallados en la sexta resolución indican que la fiscal de caso, Rivero, pasará a la Fiscalía de Delitos Económicos, y Vaca Muerta norte, pero solo en Rincón de los Sauces.

Por su parte, hasta que se oficialice el cambio de Rivero, Titanti pasará a avocarse solo de Vaca Muerta Sur, luego de estar a cargo de la fiscalía de narcocriminalidad que abarca todo Vaca Muerta.

En tanto, en este dominó, una vez que Titanti asuma el cargo de fiscal de caso en Vaca Muerta Sur, Yerfino asumirá como fiscal del caso en Narcocriminalidad.

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Lorena del Carmen Juárez, actual asistente letrada de la fiscalía de Robos y Hurtos, cubrirá el lugar de Fiscal del Caso en Fiscalía de Homicidios que deja libre Andrés Azar, quien tras su polémico paso como fiscal del caso de desaparición de Luciana Muñoz, entre otros de suma importancia, pasará a formar parte como fiscal del caso en Fiscalía de Actuación Genérica.

Mientras tanto, la fiscal que estaba en Actuación Genérica, Valeria Panozzo, será designada como fiscal del caso en Robos y Hurtos. Es decir, el cuerpo de fiscales crece ante la demanda creciente en los hechos de inseguridad.

La que queda por confirmar es el traslado de Julieta González a una nueva fiscalía de Ejecución Penal. González actualmente es asistente letrada en la Fiscalía de Delitos Ambientales. Su rol será el control de cumplimiento de pena que genera varias audiencias al día para constatar que las personas privadas de su libertad que solicitan disminución de la pena o beneficios como salidas transitorias están realizando adecuadamente el estímulo educativo o los oficios.

Por otra parte, para fortalecer la Fiscalía de Cutral Co se incorpora como fiscal de caso Federico Cúneo, quien actualmente es asistente letrado. De esta manera, cuando jure habrá un fiscal más sumándose a Ana Matthew, Mayra Febrer y Gastón Letard. Cabe destacar que estos cargos son de por vida, y tienen un mínimo de permanencia hasta que pueden concursar para cambiar de puesto.