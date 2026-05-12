Inglaterra: gemelas de 13 años fumaron un cigarrillo electrónico y quedaron inconscientes

El hecho conmocionó a la comunidad y alertó sobre los efectos de los dispositivos en adolescentes y el riesgo de consumo de estos productos.

Alarma Inglaterra luego de que dos gemelas de 13 años fueran hospitalizadas tras consumir un cigarrillo electrónico adulterado con drogas sintéticas en un parque de la ciudad de Kingston upon Hull. Las jóvenes permanecieron inconscientes durante varias horas y el caso alertó sobre el riesgo asociado al uso de vapeadores entre menores.

Tras probar el cigarrillo electrónico, las gemelas Scarlett y Olivia Bywood, perdieron la conciencia, no sabían que contenía MDMA y spice , dos sustancias clasificadas como drogas sintéticas con efectos potencialmente graves para la salud.

El incidente ocurrió el 29 de abril de 2026 y fue dado a conocer por su madre, Kay Fores, en mayo, lo que originó un debate público sobre la seguridad de los cigarrillos electrónicos y la exposición de menores a sustancias ilícitas.

Cigarrillo electrónico contaminado con drogas

Las gemelas recibieron el dispositivo de otras chicas en un parque cercano a su domicilio. Según relató su madre a O Globo, ambas creyeron que se trataba de un cigarrillo electrónico convencional. Diez minutos después de consumirlo, perdieron el conocimiento. Uno de los síntomas más alarmantes fue que una de ellas comenzó a presentar espuma en la boca.

Gemelas. Inglaterra. Cigarrillo electrónico (1) Las gemelas Scarlett y Olivia Bywood junto terminaron inernadas en el Hopital Hospital Real de Hull de Inglaterra.

Una vecina que transitaba por el parque detectó la situación y llamó de inmediato a una ambulancia, además de contactar a la familia. Las adolescentes fueron trasladadas rápidamente al Hospital Real de Hull, donde ingresaron inconscientes y bajo supervisión médica intensiva.

Scarlett y Olivia Bywood, permanecieron inconscientes durante aproximadamente seis horas tras consumir el cigarrillo electrónico adulterado. El equipo médico del Hospital Real de Hull confirmó la presencia de MDMA y spice en sus organismos mediante análisis toxicológicos, e indicó que este tipo de drogas puede producir efectos especialmente impredecibles y graves en adolescentes.

En el centro médico, ambas recibieron suero intravenoso y monitoreo constante. Al recuperar la conciencia, presentaban lesiones menores derivadas de la caída durante el desmayo, como un corte en la cabeza y un hematoma facial. Fueron dadas de alta al día siguiente, aunque la madre advirtió que las secuelas emocionales persisten y que las jóvenes no tienen recuerdos claros de lo sucedido.

Estado de salud tras el incidente

El personal del Hospital Real de Hull enfatizó que la combinación de MDMA y spice puede tener consecuencias especialmente peligrosas en menores de edad, debido a la vulnerabilidad de su sistema nervioso y la dificultad para anticipar reacciones adversas. La rápida intervención de una vecina y la atención médica oportuna evitaron potenciales daños irreversibles.

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Según la madre, Kay Fores, la experiencia dejó a las gemelas con miedo y confusión. “No sabían nada sobre estos cigarrillos electrónicos, solo los recibieron y los probaron”,. Fores señaló que, tras el episodio, Scarlett y Olivia aún presentan ansiedad y no recuerdan detalles del incidente.

La familia anunció que presentará una denuncia formal ante la policía local para que se investigue la procedencia del cigarrillo adulterado y quiénes lo distribuyeron.

Alerta y cuidados

El caso provocó una amplia repercusión en redes sociales y medios locales, donde numerosos usuarios calificaron el hecho como una “acción irresponsable” y manifestaron su apoyo a la familia Bywood. Diversas publicaciones hicieron hincapié en el peligro de compartir o aceptar cigarrillos electrónicos de procedencia dudosa, y subrayaron la necesidad de reforzar los controles sobre el acceso de menores a estos productos.