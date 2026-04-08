El hecho quedó registrado en video y ocurrió a plena luz del día frente a decenas de testigos. La víctima tenía 21 años.

Una violenta pelea en un parque de Londres dejó un joven muerto y otro herido

Un joven de 21 años murió tras ser apuñalado durante una pelea en un parque de Londres , en Inglaterra , ante la presencia de decenas de personas. El hecho, registrado en video, dejó herido a otro hombre de unos 20 años.

El episodio se produjo en Primrose Hill , en las inmediaciones de Regent’s Park, donde una gran cantidad de personas se había concentrado debido a las altas temperaturas registradas ese día en la capital inglesa.

Según informó la Policía, la alerta por la pelea se recibió alrededor de las 18:40. También precisó que la víctima fatal fue encontrada en el lugar con heridas de arma blanca y que murió poco después.

En tanto, el segundo herido fue hallado en Regent’s Park Road con lesiones similares y derivado a un centro de salud, aunque no presentaba un cuadro de gravedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/europa/status/2041755045499208012%20&partner=&hide_thread=false A 21-year-old man has died after being stabbed at Primrose Hill in London, with police called to reports of a fight at around 6:41pm on Tuesday.



A second man, believed to be in his 20s, was found nearby on Regent’s Park Road with stab wounds and taken to hospital, though his… pic.twitter.com/KC6ReyPhJq — Europa.com (@europa) April 8, 2026

Las imágenes viralizadas en las redes sociales muestran a varios jóvenes involucrados en un enfrentamiento mientras otras personas observaban la situación.

En un momento, uno de los participantes saca un cuchillo y amenaza a otro antes de avanzar sobre él.

El relato de los testigos de la pelea

Un testigo que se encontraba en el lugar describió al Daily Mail que, en el momento de la pelea “el parque estaba abarrotado”. “Fui con un amigo después del trabajo y, literalmente, era la vez que más gente lo había visto, debido al mal tiempo y a que eran las vacaciones de Semana Santa", comentó.

"De repente, oímos un alboroto a nuestras espaldas y se desató una gran pelea: la gente se lanzaba puñetazos y se gritaba a los demás que pararan", añadió.

Según su relato, los involucrados eran en su mayoría jóvenes: "De las personas involucradas en la pelea inicial, la mayoría parecían adolescentes de unos 18 o 19 años".

También relató el momento posterior al ataque: "Un grupo de tres personas pasó corriendo junto a nosotros y uno de ellos le dijo al otro 'te han apuñalado, colega' y se podía ver una enorme mancha roja en su camisa".

"Después de eso, un grupo enorme de personas comenzó a rodear a alguien que yacía en el suelo donde había ocurrido la pelea", completó.

La intervención de la Policía

El Servicio de Ambulancias de Londres confirmó que recibió una llamada a las 18:41 por un incidente en Primrose Hill.

"Enviamos varios recursos al lugar de los hechos, incluyendo ambulancias, un paramédico especializado, oficiales de respuesta a incidentes, y desplegamos equipos del servicio de ambulancia aérea de Londres", dijo un portavoz.

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En ese sentido, agregó: "Lamentablemente, a pesar de los mejores esfuerzos de nuestros equipos, una persona falleció en el lugar del accidente. Otro paciente fue trasladado a un centro de traumatología de alta complejidad".

La Policía, que según otro testigo llegó “cerca de una hora después” y que sacó a todos del parque, confirmó que, tras arribar al lugar, estableció un perímetro y declaró la zona como escena del crimen.

Cómo sigue la investigación

El superintendente Matt Cox dijo que se trató de “un incidente absolutamente trágico” y envió sus condolencias a la familia de la víctima.

"Quisiera asegurar a la comunidad local que la investigación está avanzando con rapidez y que se mantendrá una mayor presencia policial en la zona mientras llevamos a cabo las pesquisas", destacó el funcionario.

También realizó un pedido público: "Hago un llamamiento a cualquier persona que se encontrara en la zona en ese momento y que tenga información que pueda ayudar a mis agentes para que se ponga en contacto con nosotros".

La investigación continúa para determinar cómo se inició el enfrentamiento y quiénes participaron del ataque.