Ataque a la Casa Blanca: quién era el hombre abatido tras el tiroteo

Este sábado un joven disparó cerca de la casa del presidente generando tensión y alarma. Fue reducido por el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca, el autor fue abatido.

Un violento episodio sacudió este sábado la seguridad en torno a la Casa Blanca , cuando un joven abrió fuego en las inmediaciones del complejo presidencial y generó momentos de máxima tensión. El atacante , identificado como Nasire Best , de 21 años, fue abatido por agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos tras disparar contra un puesto de control cercano.

El hecho se registró por la tarde en las inmediaciones de 17th Street NW, en Washington D.C. . De acuerdo con la reconstrucción oficial, Nasire Best se desplazaba de manera errática por la zona hasta que se aproximó al perímetro de seguridad y abrió fuego con un revólver .

El atacante hizo algunos disparos y luego fue neutralizado de manera letal por agentes federales que custodiaban el sector.

Peligro en la Casa Blanca: los antecedentes del atacante

Según la información brindada por medios locales, el joven ya había sido detenido en junio de 2025 tras bloquear un carril de ingreso afirmando que era "Dios", lo que derivó en una evaluación en el Instituto Psiquiátrico de Washington. Apenas un mes después, volvió a ser arrestado al intentar cruzar por un acceso vehicular.

Durante las investigaciones, se detectó que en sus redes sociales aseguraba ser Osama bin Laden y manifestaba su intención de dañar a Donald Trump.

Cabe destacar que, al momento del hecho, el mandatario se encontraba a resguardo dentro de la residencia oficial. Durante el dramático y breve enfrentamiento, una persona civil resultó herida de bala y se encuentra en estado crítico, mientras los efectivos del Servicio Secreto bloqueaban y aseguraban todos los accesos.

El ataque

De acuerdo al testimonio de numerosos testigos, se efectuaron entre 15 y 30 disparos de armas de fuego en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, reportaron los medios ya citados.

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Las detonaciones de los disparos fueron captadas por reporteros que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, anunciado por Donald Trump ese mismo sábado.

En las redes sociales, el Servicio Secreto indicó que estaba “al tanto de reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW” y que estaba “trabajando para corroborar la información con personal en el terreno”.

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, también utilizó las redes sociales para señalar que los agentes a su cargo estaban respondiendo a disparos y afirmó que “actualizaría al público en cuanto sea posible”.

Intento de asesinato contra Donald Trump

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El hecho se registra casi un mes después de lo que las autoridades policiales informaran sobre un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, el pasado 25 de abril, cuando asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington.

Cole Tomas Allen, de Torrance, California, se declaró recientemente inocente de los cargos de intento de magnicidio, como se pudo ver en las imágenes de cámaras de seguridad que trascendieron horas más tarde, mientras permanece bajo custodia federal.