Más acceso a viviendas e infraestructura en el Norte neuquino: el plan de Neuquén Habita

Provincia avanza con la construcción de 13 viviendas en Varvarco y Tricao Malal. Se fortalece el acceso al suelo con servicios y a soluciones habitacionales.

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Infraestructura y del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) , continúa fortaleciendo la política habitacional mediante el Plan Neuquén Habita . Es para mejorar el acceso a viviendas y servicios en todo el territorio.

En esta oportunidad, las acciones se desarrollan en la región Alto Neuquén , con obras que mejoran el acceso al suelo con servicios y avanzan en la construcción de nuevas viviendas en Varvarco y Tricao Malal .

En Varvarco concluyeron recientemente dos obras fundamentales de infraestructura para el desarrollo de un nuevo sector habitacional. Se trata de la extensión de la red de gas y del suministro de energía eléctrica para 17 lotes sociales, con una inversión superior a los 70 millones de pesos.

Acceso a lotes y viviendas en el norte neuquino.

Las intervenciones permitieron dotar al predio de la infraestructura básica necesaria para que los futuros usuarios puedan realizar las conexiones domiciliarias, consolidando un nuevo espacio destinado al desarrollo urbano de la localidad.}

Viviendas en Neuquén: el sistema de madera de CORFONE

En paralelo, avanza la preparación del terreno para la construcción de siete viviendas de dos dormitorios, con una inversión de más de 421 millones de pesos.

Actualmente, la Comisión de Fomento ejecuta las tareas de movimiento de suelo y nivelación donde se emplazarán las unidades habitacionales, que serán construidas con el sistema de madera desarrollado por CORFONE. El inicio del montaje está previsto una vez finalizada la veda climática, cuando las condiciones sean las adecuadas para la ejecución de las bases y el ensamblaje de las estructuras.

Por otra parte, en Tricao Malal continúa la construcción de seis viviendas de dos dormitorios, que presentan un avance físico del 62 por ciento. La obra demandará una inversión de 303 millones de pesos y contempla unidades de 60 metros cuadrados, con estar-comedor, cocina, baño y dos dormitorios.

Las viviendas son de construcción tradicional, con estructura y terminaciones adaptadas a las condiciones climáticas y geográficas del norte neuquino, y se emplazan en lotes individuales respetando la normativa vigente.

Estas intervenciones forman parte del Plan Neuquén Habita, la política pública impulsada por el gobierno provincial para ampliar el acceso al suelo con servicios y a soluciones habitacionales en todo el territorio neuquino. A través de estas inversiones, se promueve el desarrollo de las comunidades y se mejora la calidad de vida de las familias.

Neuquén Habita: ¿cuándo se otorgarán los créditos?

El programa Neuquén Habita, la línea de créditos hipotecarios no bancarios que impulsa el Gobierno provincial para la construcción de viviendas, ya tiene fecha estimada para el desembolso de los primeros anticipos.

Según confirmó a LM Neuquén la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, los primeros pagos llegarán a los beneficiarios entre fines de julio y principios de agosto, una vez que se complete el análisis conjunto entre ADUS y el Banco Provincia de Neuquén (BPN). "El análisis de cada caso lleva aproximadamente tres meses", dijo, e indicó que las inscripciones siguen abiertas para los interesados.

La funcionaria provincial explicó que las inscripciones al programa continúan abiertas desde su lanzamiento y que no tienen fecha de cierre prevista, al menos por ahora. Además, tiró un dato importante que revela el interés del programa. "Llevamos 2834 inscriptos", indicó, que es la cifra actualizada al 30 de junio.

Desde el momento en que se abrieron las inscripciones hasta que estemos en nuestra gestión, las inscripciones están abiertas", señaló Bertoldi.