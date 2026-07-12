Zapala festejó sus 113 años con anuncios de obras, loteos y nuevas carreras terciarias

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este domingo el acto oficial por el 113 aniversario de la ciudad de Zapala . Acompañado por el intendente Carlos Koopmann , se firmaron convenios por más de 1.273 millones de pesos y se anunciaron obras de infraestructura, vivienda, salud, educación y seguridad para consolidar a Zapala como nodo estratégico del desarrollo provincial.

El mandatario ratificó el compromiso de continuar destinando recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera al desarrollo de toda la provincia y anunció un importante paquete de obras para la ciudad.

“Cuando decimos cómo nos impacta la monetización de Vaca Muerta, todas estas obras que firmamos hoy las hacemos con los recursos de Vaca Muerta. No quedan solo en un lugar ni se las llevan las empresas; quedan en Neuquén para que su gente viva mucho mejor ”, afirmó Figueroa.

El lugar estratégico de Zapala

El mandatario sostuvo que el crecimiento de la provincia debe llegar a cada localidad y remarcó que “los recursos del gas y del petróleo tienen que impactar en toda nuestra provincia”. En ese sentido, destacó que Zapala ocupa un lugar estratégico dentro del modelo de desarrollo que impulsa el gobierno provincial por su ubicación, su potencial logístico y su proyección.

Figueroa recordó que la Provincia ya invirtió más de cinco millones de dólares en pavimento urbano para la ciudad y valoró el avance de nuevas obras educativas, sanitarias y de infraestructura que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Entre los convenios firmados durante el acto se formalizó la construcción del nuevo edificio del Registro Civil de Zapala, que demandará una inversión de 450 millones de pesos y la reparación integral del Centro de Desarrollo Infantil “Nidito de Ternura”, con una inversión de 823 millones de pesos destinada a renovar completamente las instalaciones.

Además, el municipio y el EPEN suscribieron un convenio para trasladar el depósito de materiales del organismo al Parque Industrial de Zapala, mejorando la logística operativa y liberando un predio que volverá al patrimonio municipal una vez concluida la mudanza y la remediación ambiental correspondiente.

Anuncios de Rolando Figueroa

Durante su mensaje, el gobernador confirmó que antes de fin de año comenzarán a ejecutarse nuevas obras estructurales para la ciudad, entre ellas un complejo de 32 viviendas, un Centro de Día y pileta climatizada para adultos mayores, con una inversión cercana a los 6.900 millones de pesos; un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud por 2.758 millones; un natatorio cubierto y climatizado con una inversión estimada en 12.900 millones; el nuevo edificio del Jardín de Infantes 8; mejoras en el sistema de movilidad del casco céntrico y trabajos en edificios de la administración pública.

En materia educativa, destacó las próximas obras del SUM del CPEM N° 36 y los nuevos SUM y playones deportivos para las escuelas primarias 114 y 326, además de la continuidad de la ampliación de la EPET 15.

El gobernador destacó nuevamente el alcance del programa de Becas Gregorio Álvarez, y recordó que beneficia a unos 2.800 estudiantes zapalinos, casi el 30 por ciento de la matrícula escolar de la ciudad.

Figueroa también repasó las principales inversiones estratégicas para la región, como la reactivación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, y repasó que ya supera el 57 por ciento de avance. Por otra parte se refirió a la ampliación de la Estación Transformadora Zapala que permitirá duplicarar su capacidad eléctrica.

También sostuvo que la ciudad tendrá un rol clave en el desarrollo de la Zona Franca y en la expansión industrial vinculada a las exportaciones.

Como parte de las actividades participaron también los ministros Jefe de Gabinete Juan Luis Ousset; de Educación, Soledad Martínez; el secretario del Interior, Gustavo Coatz; el delegado regional de Comarca Petrolera, Rubén García; la senadora Julieta Corroza y otros funcionarios provinciales y municipales.

Carlos Koopmann y el trabajo con la provincia

Sobre el cierre, Koopmann destacó el acompañamiento de Figueroa y aseguró que el trabajo conjunto permitió recuperar el protagonismo histórico de Zapala. “Como hombres del interior coincidimos en la importancia de tomar decisiones que impulsen un desarrollo equitativo en todo nuestro territorio provincial, y esa convicción se ha visto claramente reflejada”, indicó.

El jefe comunal anticipó que, durante el mes de agosto, se relanzará el Plan +Futuro “proyectando la ciudad que queremos, con lo que serán los ejes estratégicos para su desarrollo, más allá de una gestión de gobierno. Porque cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, debe pensar en los próximos 5 minutos, pero también en los próximos 20 años”.

A partir de esta definición, Koopmann desplegó una batería de anuncios, entre los que se destacó “el desarrollo, en conjunto con la provincia, de 531 nuevos lotes, que contarán con las redes del servicio de agua, luz y cloacas, además de la apertura de calles y cordón cuneta, con su correspondiente mensura”.

“En breve, estaremos enviando al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza donde se fijarán las condiciones para poder acceder a estos terrenos, de manera ordenada, transparente y sin privilegios”, dijo el intendente, agregando que “este loteo se irá concretando por etapas, y se sumará al que comenzará a tomar forma sobre la ex Ruta 14, donde, hacia fines de este año, tenemos previsto habilitar los primeros 30 terrenos”.

Firma de convenios en Zapala

Como parte de las actividad Figueroa y Koopmann firmaron entrega de adjudicación de tierras y convenios que impulsan obras de infraestructura y fortalecen servicios públicos en la ciudad de Zapala, con una inversión superior a los 1.273 millones de pesos.

Entre estos se destaca la construcción del nuevo edificio del Registro Civil, una obra delegada con un presupuesto de 450 millones de pesos y que tendrá un plazo de ejecución de 180 días.

También se acordó la reparación integral del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Nidito de Ternura”, que demandará una inversión de 823 millones de pesos. Los trabajos incluirán la renovación de las instalaciones cloacales y eléctricas, el recambio total de la cubierta del techo, mejoras en accesibilidad, refuerzo de las condiciones de seguridad y la adecuación del sistema de reserva de agua, con un plazo de ejecución de seis meses.

Además, la municipalidad y el EPEN suscribieron un convenio para trasladar el depósito de materiales del organismo provincial a un lote del Parque Industrial de Zapala. La medida permitirá optimizar la logística operativa del ente y liberar el predio que actualmente ocupa, el cual será restituido al municipio una vez concretada la mudanza y finalizadas las tareas de remediación ambiental correspondientes.