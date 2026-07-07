Arqueólogos encontraron dos anillos de oro y uno conservaba un mensaje de hace 2.000 años

Las piezas fueron descubiertas junto a restos humanos en un sitio arqueológico del oeste tailandés. Cuál era la leyenda que contenía una de ellas.

Un grupo de arqueólogos descubrió dos anillos de oro con una antigüedad estimada de unos 2.000 años en el oeste de Tailandia . Una de las piezas, encontradas durante una excavación en la que también recuperaron restos humanos y otros objetos antiguos, conserva una inscripción realizada en escritura Brahmi , un antiguo sistema de escritura originado en India.

Las joyas fueron encontradas en el sitio de Don Yai Thong, ubicado en la provincia de Phetchaburi, en el marco de una investigación desarrollada por el Departamento de Bellas Artes de Tailandia.

Las tareas estaban destinadas a rescatar evidencias arqueológicas antes de que sufrieran daños por las condiciones ambientales de la zona.

La humedad, el agua subterránea y la salinidad, sumado a la temporada de lluvias, obligó a acelerar las tareas para evitar un mayor deterioro de los materiales recuperados.

Qué significa el mensaje grabado en uno de los anillos

Luego de una evaluación a cargo de especialistas en arqueología y lenguas antiguas, se llegó a la conclusión de que la inscripción encontrada en uno de los anillos corresponde a la palabra "Pusrakhitas".

El término hace referencia a una persona protegida por Pushya, una constelación considerada auspiciosa dentro de las tradiciones astronómicas de la India antigua.

En tanto, el segundo anillo recuperado en el mismo contexto es una pieza de oro lisa que no presenta grabados ni elementos decorativos visibles.

Ambos objetos fueron trasladados posteriormente al Museo Nacional Phra Nakhon Khiri para su preservación y estudio.

El sitio arqueológico donde se encontraron los anillos fue identificado a comienzos de 2026.

La escritura Brahmi ya había sido documentada anteriormente en otros yacimientos arqueológicos del sur de Tailandia, donde aparecieron sellos y piezas vinculadas a antiguas redes comerciales.

A partir de las características del anillo y de referencias históricas asociadas a este tipo de objetos, los expertos plantearon la hipótesis de que su propietario podría haber pertenecido a la casta Vaishya, tradicionalmente vinculada a actividades comerciales en la India antigua.

Qué se sabe del sitio arqueológico

El sitio arqueológico de Don Yai Thong fue identificado a comienzos de 2026 después de que habitantes de la zona encontraran fragmentos de antiguos tambores de bronce en un arrozal. Ese hallazgo motivó la intervención de arqueólogos, que iniciaron excavaciones.

El asentamiento corresponde a la etapa prehistórica tardía de Tailandia, también conocida como Edad de Hierro. Las dataciones realizadas sitúan la ocupación humana del sitio entre hace 1.500 y 2.500 años.

Desde febrero, se recuperaron ocho esqueletos humanos, recipientes cerámicos, adornos de bronce, joyas de oro y otros objetos asociados a prácticas funerarias. La disposición de varios de esos elementos llevó a los especialistas a interpretar que algunos enterramientos correspondían a individuos de posición social elevada.

Desde febrero, se recuperaron ocho esqueletos humanos, recipientes cerámicos, adornos de bronce, joyas de oro y otros objetos en Tailandia.

Entre los descubrimientos más recientes también figura un esqueleto que se presume perteneció a un niño. Los arqueólogos señalaron que los restos se encontraban en avanzado estado de deterioro y aparecieron junto a un gran recipiente de bronce ubicado cerca del torso.

Según las estimaciones, la fase actual de la excavación concluirá dentro de aproximadamente un mes. Luego, el yacimiento será cerrado temporalmente y se presentarán públicamente los resultados de la primera etapa de la investigación.

El organismo también informó que los objetos encontrados en Don Yai Thong serán exhibidos antes de ingresar a procesos de conservación de largo plazo y nuevas investigaciones destinadas a profundizar el conocimiento sobre este asentamiento de la Edad de Hierro en Tailandia.