Google Maps planea una función inédita y ya genera expectativa entre los usuarios: ¿De cuál se trata?

La herramienta incorporaría capacidades impulsadas por Gemini para ofrecer una experiencia más completa dentro de la aplicación.

Google Maps dejó de ser hace tiempo un simple servicio de navegación y hoy reúne información clave sobre comercios, reseñas y restaurantes . Ahora, un nuevo indicio sugiere que la plataforma podría dar otro paso con una función basada en la inteligencia artificial de Gemini .

Según Android Authority, Google sumaría en Maps una opción para hacer pedidos de comida en los restaurantes . Hasta ahora, el proceso insume varios pasos: al encontrar un negocio gastronómico se accede al menú, y luego hay que llamar al número de teléfono indicado o abrir una app de delivery. Con este cambio, todo ese proceso se simplificaría.

La publicación mencionada encontró en una beta de Google Maps para Android una función que permite pedir comida mediante comandos de voz . Para desprevenidos, aquellos son espacios en los que los desarrolladores prueban funciones antes de los lanzamientos a nivel general.

La opción, que aún no se lanzó, está asociada a Ask Maps. La fuente indica que encontró referencias muy concretas a esta mejora, como la indicación “decinos qué querés comer, descubrí tus restaurantes favoritos en la zona y haremos el pedio por vos, incluso mientras estás en movimiento”.

Como vemos, la función para pedir comida desde Maps se integraría con las características de Gemini, la inteligencia artificial de Google. En este punto, cabe notar que se agregaría a la tendencia de los agentes de IA, sistemas que son capaces de tomar decisiones, con supervisión mínima.

“En vez de simplemente resumir texto o leer reseñas de restaurantes en voz alta, Gemini tomaría la iniciativa en nombre del usuario. En lugar de navegar por un laberinto de apps de delivery de terceros mientras está atrapado en el tránsito, un usuario podría simplemente indicarle a la aplicación que gestione el pedido, asegurándose de que su comida caliente esté lista para recoger justo al llegar al lugar”, observa el sitio Android Headlines sobre esta función descubierta en Maps.

¿Cuándo se lanzará la función de delivery en Google Maps?

Tal como indicamos, esta característica aún está en desarrollo: fue vista en el código de la aplicación. A la espera de más información, incluyendo la posible fecha de lanzamiento de esta mejora, restan confirmar algunos detalles, por ejemplo, las plataformas de pago que integrará para los pedidos y qué dispositivos serán compatibles.

Cómo funciona la tecnología de Google que salvó miles de vidas en los terremotos de Venezuela

Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela se vieron mitigados por una herramienta integrada en los teléfonos Android que permitió que numerosos usuarios recibieran una advertencia segundos antes de que comenzaran los movimientos más intensos.

Ese margen de tiempo que resultó suficiente para que muchas personas abandonaran edificios o buscaran un lugar seguro.

Miles de personas en Venezuela recibieron una alerta en sus teléfonos Android segundos antes de que comenzaran los terremotos más intensos.

El episodio volvió a poner el foco sobre el Sistema de Alerta Sísmica de Android, una tecnología desarrollada por Google que utiliza millones de teléfonos celulares como una red de detección distribuida para identificar terremotos y enviar avisos antes de que llegue la onda más destructiva.

En países que no cuentan con un sistema nacional de alerta temprana, este tipo de herramientas puede convertirse en un recurso adicional para reducir riesgos y ofrecer algunos segundos de reacción ante un sismo de gran intensidad.

El mecanismo desarrollado por Google aprovecha un componente presente en prácticamente todos los teléfonos Android: el acelerómetro.

Ese sensor, utilizado habitualmente para girar automáticamente la pantalla cuando el usuario cambia la posición del dispositivo, también puede detectar las primeras vibraciones producidas por un terremoto.