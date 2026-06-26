Terremoto en Venezuela: cómo funciona la tecnología de Google que salvó miles de vidas

El sistema de alerta sísmica de Android detectó los sismos y envió avisos con segundos de anticipación a miles de usuarios.

Miles de personas en Venezuela recibieron una alerta en sus teléfonos Android segundos antes de que comenzaran los terremotos más intensos.

Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela se vieron mitigados por una herramienta integrada en los teléfonos Android que permitió que numerosos usuarios recibieran una advertencia segundos antes de que comenzaran los movimientos más intensos.

Ese margen de tiempo que resultó suficiente para que muchas personas abandonaran edificios o buscaran un lugar seguro.

El episodio volvió a poner el foco sobre el Sistema de Alerta Sísmica de Android , una tecnología desarrollada por Google que utiliza millones de teléfonos celulares como una red de detección distribuida para identificar terremotos y enviar avisos antes de que llegue la onda más destructiva.

En países que no cuentan con un sistema nacional de alerta temprana, este tipo de herramientas puede convertirse en un recurso adicional para reducir riesgos y ofrecer algunos segundos de reacción ante un sismo de gran intensidad.

Cómo funciona el sistema de alerta sísmica de Android

El mecanismo desarrollado por Google aprovecha un componente presente en prácticamente todos los teléfonos Android: el acelerómetro.

Ese sensor, utilizado habitualmente para girar automáticamente la pantalla cuando el usuario cambia la posición del dispositivo, también puede detectar las primeras vibraciones producidas por un terremoto.

venezuela terremotos La tecnología de Google permitió advertir con anticipación a usuarios en distintas zonas de Venezuela antes de la llegada de la onda sísmica más destructiva.

Cuando un teléfono inmóvil registra una señal compatible con una onda sísmica inicial, envía automáticamente información anónima junto con una ubicación aproximada a los servidores de Google.

El sistema reúne en pocos segundos los datos provenientes de numerosos dispositivos para confirmar que realmente se trata de un terremoto y calcular su epicentro, profundidad y magnitud estimada.

Si la información coincide con un evento sísmico, comienza el envío de alertas hacia los teléfonos ubicados en las zonas donde todavía no llegó la onda más destructiva.

El objetivo consiste en aprovechar la diferencia de velocidad entre las ondas sísmicas: la primera viaja más rápido y suele provocar menos daños, mientras que la segunda transporta la mayor parte de la energía del terremoto.

Qué ocurrió durante los terremotos en Venezuela

Según los testimonios difundidos tras el desastre, muchos habitantes recibieron la notificación del sistema alrededor de treinta segundos antes de sentir el movimiento más fuerte. Ese margen permitió que muchas personas salieran de sus viviendas o edificios antes de que comenzaran las sacudidas principales.

Entre quienes relataron su experiencia se encuentra Patricia Aloy, quien explicó que el aviso apareció en su teléfono y le dio tiempo suficiente para abandonar el inmueble junto con otras personas.

Otro de los testimonios fue el del escritor Pericles Sánchez, quien contó que la alerta llegó cuando todavía no percibían el temblor y que recién comenzaron a sentir el movimiento una vez que ya estaban fuera del edificio.

Qué tipos de alertas envía Google y cómo activarlas

Terremoto Venezuela port

Las alertas denominadas "BeAware" están destinadas a movimientos de menor intensidad y ofrecen un aviso preventivo para que los usuarios permanezcan atentos.

En cambio, las alertas "TakeAction" aparecen cuando el sistema estima un sismo más fuerte. En esos casos, la notificación ocupa toda la pantalla del teléfono y emite un sonido de alta intensidad diseñado para captar inmediatamente la atención del usuario.

Para recibir estos avisos es necesario que el dispositivo tenga conexión a internet mediante datos móviles o Wi-Fi, que la ubicación permanezca habilitada y que las alertas de terremotos de Android estén activadas dentro de la configuración del teléfono.

Google aclaró que la información utilizada para emitir las advertencias se basa en una ubicación aproximada del dispositivo y que el sistema fue diseñado para preservar la privacidad de los usuarios.