Guardafauna detectó que los ocupantes de un vehículo habían superado la cantidad de ejemplares permitidos y labró tres actas.

Un control terminó con 32 truchas decomisadas en Piedra del Águila: tres pescadores fueron infraccionados.

Un control realizado durante el domingo en Piedra del Águila terminó con el decomiso de 32 truchas y tres actas de infracción luego de que inspectores provinciales detectaran que un grupo de pescadores había superado la cantidad de ejemplares permitidos.

El procedimiento se desarrolló en un sector próximo al acceso a la hidroeléctrica Piedra del Águila , uno de los puntos frecuentados por aficionados a la pesca en la zona. Allí trabajaron de manera conjunta efectivos de la Comisaría 8ª y personal de Guardafauna de la Provincia del Neuquén.

La intervención comenzó cuando los agentes provinciales detectaron un vehículo en el que se movilizaban tres personas que se encontraban realizando actividades de pesca . Al avanzar con la inspección, surgieron dificultades para efectuar el control y fue necesaria la participación de la Policía.

De acuerdo con la información oficial, los tres ocupantes del vehículo se mostraron inicialmente reticentes ante la intervención de los inspectores de Guardafauna. Frente a esa situación, personal de la Comisaría 8° acudió al lugar para colaborar con el procedimiento y permitir que los agentes provinciales pudieran realizar las verificaciones correspondientes.

Una vez concretado el control, Guardafauna revisó los ejemplares que habían sido capturados y constató que la cantidad superaba el límite autorizado por la normativa de pesca vigente. El resultado fue contundente: en total fueron encontradas y posteriormente decomisadas 32 truchas.

La cantidad de peces retenidos llamó la atención durante el operativo y derivó inmediatamente en la confección de las actuaciones administrativas correspondientes.

Tres pescadores, tres actas de infracción

Como consecuencia de la irregularidad detectada, los inspectores labraron tres actas de infracción, correspondientes a las tres personas que se encontraban en el vehículo.

Las actuaciones quedaron vinculadas al incumplimiento de las disposiciones que regulan la pesca deportiva en la provincia y que, entre otros aspectos, establecen límites para la cantidad de ejemplares que pueden capturarse.

En este tipo de procedimientos, Guardafauna tiene a su cargo verificar que quienes practican la actividad cuenten con la documentación correspondiente y respeten las condiciones establecidas para cada ambiente, especie y temporada.

En este caso, la principal infracción estuvo relacionada directamente con haber excedido la cantidad de especies permitidas para la captura, motivo por el cual los ejemplares quedaron decomisados.

Controles en zonas de pesca

Piedra del Águila y sus alrededores constituyen una zona de fuerte actividad pesquera, especialmente por la presencia de ambientes donde habitan distintas especies de salmónidos.

Por ese motivo, durante la temporada se despliegan controles en diferentes puntos con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas y evitar prácticas que puedan afectar el recurso.

Las inspecciones pueden realizarse tanto en sectores de costa como en caminos, accesos y otros lugares utilizados habitualmente por pescadores para ingresar o retirarse de los ambientes habilitados.

Finalmente, el control concluyó sin que se informaran otras situaciones de gravedad. Las 32 truchas fueron decomisadas y cada uno de los tres pescadores quedó alcanzado por un acta de infracción.

Las actuaciones seguirán el trámite administrativo correspondiente para determinar las sanciones que puedan derivarse del incumplimiento detectado.