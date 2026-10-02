El primer arreo trashumante del norte neuquino se topó con un arcoíris perfecto sobre la Cordillera del Viento

Ocurrió este vierne a las 9 de la mañana sobre la Ruta 43. Un matrimonio de Andacollo lo captó en video y lo compartió con LM Neuquén como un mensaje de esperanza para todos los crianceros.

Un regalo del cielo en plena Ruta 43 . En la mañana de este viernes, en el paraje El Cudio, entre Andacollo y Chos Malal , el primer arreo trashumante que sube a la cordillera se cruzó con un arcoíris perfecto, de cerro a cerro, sobre la Cordillera del Viento .

El video es impagable: el piño de chivos blancos avanzando sobre el asfalto mojado, dos crianceros a caballo, los perros ovejeros y el caballo pilchero. Todo bajo una llovizna fina, con sol, y ese arco de colores que parece bendecir el camino. La escena fue captada y compartida en exclusiva con LM Neuquén .

Los autores del registro son Marilina Fernández y Nicolás Fuentes, un matrimonio de Andacollo con dos hijas, Mical de 16 y Arlet de 7.

Ella es docente de música en el Centro Comunitario Rural Evangélico, profesora de inglés en el CPEM 97 de Los Miches, Técnica en Turismo y Economía Social y diplomada en Geoturismo. Él es un reconocido periodista y comunicador del norte, director de Radio Minas de Andacollo y referente de sitios informativos muy consultados en toda la zona.

Esta mañana iban hacia Chos Malal por trámites de la ART docente y turnos médicos cuando se toparon con el arreo. Como corresponde, se frenaron a un costado para darle paso a los animales.

Gentileza Nicolás Fuentes

"Por los retrovisores vi que se veía también el arcoíris. Así que ahí nomás bajamos y captamos ese hermoso video donde mostramos no solo el arcoíris precioso sino toda una actividad cultural de nuestra zona como es Los Arreos", contó Marilina a este diario.

Era, seguramente, uno de los primeros arreos de la temporada que sube desde Chos Malal hacia las zonas altas por la trashumancia.

El arcoíris como señal y mensaje de esperanza

Para Marilina, que cada vez que ve un arcoíris frena para fotografiarlo, la imagen tiene un significado más profundo.

En diálogo con este medio, explicó con emoción lo que representa para ella y su familia: el pacto de Dios con los hombres después del diluvio. "Es una promesa que Dios hizo a Noé y su familia de que no iba a volver a destruir la tierra con una inundación. Es como un arco de protección que nos protege a la humanidad", afirmó.

Gentileza Nicolás Fuentes

Junto al video, Marilina compartió el pasaje bíblico que la inspira, de Génesis 9: "Además, Dios dijo: El arco iris servirá de señal para recordar este pacto que acabo de hacer con ustedes y con todos los animales. Cada vez que aparezca el arcoíris sobre las nubes les recordará la promesa que he hecho a toda la tierra. Así que nunca más los destruiré por medio de un diluvio".

Nicolás y Marilina decidieron compartir las imágenes "como un mensaje de esperanza, de bienaventuranza para todos los crianceros y para toda la población del norte neuquino".

Una postal que mezcla ancestralidad, trabajo, fe y paisaje, y que marca el inicio de una nueva temporada de trashumancia.