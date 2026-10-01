Femicidio de Noemí Matamala en Aluminé: reformularán los cargos contra Lucas Serrano

La audiencia se realizará en Zapala el 5 de octubre. El acusado del brutal ataque con un hacha que le provocó la muerte a su pareja tiene prisión preventiva hasta el 22 de diciembre.

Noemí Matamala estaba en pareja con Lucas Serrano quien será acusado por el femicidio tras atacarla con un hacha en la cabeza.

La Fiscalía y la querella reformularán los cargos contra Lucas Daniel Serrano por el femicidio de su pareja Noemí Mabel Matamala. La mujer murió el 3 de septiembre tras permanecer internada durante casi dos semanas por el brutal ataque con un hacha sufrido el 21 de agosto en Aluminé.

La audiencia se realizará el próximo lunes 5 de octubre a las 9, en Zapala, ante la jueza Laura Barbé, la misma magistrada que intervino en la formulación de cargos inicial.

Serrano había sido acusado el 22 de agosto por femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

Tras la muerte de Noemí, corresponde ahora adecuar la imputación al resultado fatal y atribuirle el femicidio consumado. Así lo explicó a LM Neuquén Verónica Zabala, representante de la querella institucional que interviene en el caso a través de la Secretaría de Género de la Provincia y del cuerpo de abogados que asiste a personas víctimas de violencia de género.

“La próxima audiencia es a los fines de imputar el femicidio”, señaló Zabala en relación con la audiencia del 5 de octubre en Zapala.

El cambio de calificación se sustenta fundamentalmente en dos elementos incorporados al legajo después de la muerte de Noemí: el certificado de defunción y el informe de autopsia realizado por la misma médica que realizó las pericias durante la internación de la víctima en el hospital Castro Rendón.

Omar Novoa

Una investigación por femicidio que recién comienza

Zabala asumió la representación de la familia durante los primeros días posteriores al ataque y viajó a Aluminé para interiorizarse de la causa. Se reunió con los hijos de Noemí, entrevistó a personas cercanas a la víctima y relevó distintos espacios vinculados con la investigación.

También tomó contacto con documentación médica, recorió el lugar desde donde se presume que Serrano pudo haberse trasladado hasta el domicilio de Noemí y estuvo en el lugar de trabajo de la mujer.

La imputación a Serrano estuvo a cargo del fiscal jefe Matías Álvarez y el fiscal del caso Marcelo Jofré, junto al asistente letrado Eduardo Dedominichi, durante una audiencia realizada el sábado en Zapala ante la jueza de garantías Laura Barbé, quien hizo lugar al pedido de la Fiscalía.

Según la reconstrucción del hecho, el viernes 21 de agosto por la noche, en el sector de trabajo de Noemí, el imputado esperó a su pareja y la hirió con un hacha con la intención de provocarle la muerte. “En este tipo de ataque el agresor busca a la mujer víctima en un estado vulnerable, aprovecha la sorpresa, la poca reacción para defenderse”, señaló Jofré respecto de una característica que se repite por parte de los femicidas.

Según la investigación, después de la agresión hubo una persona que se acercó al lugar y a quien Serrano le habría manifestado: “Me mandé una cagada”. Ese mismo día fue detenido y, tras la formulación por tentativa de femicidio, fue trasladado a la Unidad 48 de Zapala.

Por otro lado, la abogada destacó que todavía quedan medidas de investigación por realizar, aunque consideró que no son indispensables para la audiencia de reformulación de cargos y que forman parte del trabajo que deberá completarse durante la etapa preparatoria.

Las acusadoras, tanto la Fiscalía como la querella, deberán acreditar no solamente que Serrano fue quien provocó las lesiones que terminaron causando la muerte de Noemí, sino también el contexto de violencia de género y la relación de pareja entre ambos, aspectos necesarios para sostener la calificación de femicidio.

En ese sentido, Zabala señaló que la evidencia reunida hasta el momento resulta “auspiciosa”, aunque remarcó que la investigación todavía se encuentra en una etapa temprana. “Quiero ser prudente, pero con lo que tenemos no hay dificultades para acreditar la autoría, el contexto y el vínculo”, afirmó.

La familia de Noemí quiere una respuesta pronta

Uno de los objetivos planteados por la familia es que el proceso avance sin demoras innecesarias. Los hijos de Noemí no pudieron participar de la audiencia de formulación de cargos del 22 de agosto porque se encontraban en el hospital Castro Rendón, donde habían viajado para acompañar a su madre herida de extrema gravedad.

Esta vez sus hijos sí estarán presentes en la audiencia de reformulación prevista para el 5 de octubre.

Gentileza José Lebicura

Serrano permanece detenido con prisión preventiva hasta el 22 de diciembre, y la reformulación de cargos no genera por sí sola la necesidad de modificar ese plazo. Previo a su vencimiento se modificará si fuera necesario.

Tres pedidos de captura en Chaco

La medida cautelar fue dictada para asegurar el desarrollo del proceso y debe analizarse en función de los riesgos procesales, principalmente el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación. Uno de los elementos que fue determinante para acreditar los riesgos es la situación procesal que Serrano tenía en Chaco antes de ser detenido en Neuquén.

El acusado registraba tres pedidos de captura vigentes en Charata, vinculados con causas que se encontraban en distintos estados procesales. Se trataba de investigaciones por dos delitos contra la integridad sexual y uno contra la propiedad.

Para Zabala, ese antecedente resulta determinante al momento de analizar su conducta frente a la Justicia: “Se trata de una persona que ya se había sustraído de procesos judiciales en otra provincia y que, además, no cuenta en Aluminé con un domicilio que pueda considerarse seguro a los fines de una medida cautelar alternativa”.

Qué falta para llegar a un juicio por el femicidio de Noemí

Mientras Serrano permanece detenido, la investigación preparatoria continúa y deben realizarse más medidas de prueba. La querella considera que el panorama actual es positivo respecto de los principales puntos que deberá demostrar durante el proceso: la autoría de Serrano respecto de la conducta que se le imputa, la existencia del vínculo de pareja y el contexto de violencia de género.

Gentileza José Lebicura

La expectativa de la familia es que los plazos puedan respetarse y obtener una respuesta judicial lo antes posible, sin extensiones innecesarias. Al momento, la investigación tiene prevista como fecha límite el 22 de diciembre, por lo que el eventual juicio por el femicidio de Noemí se realizaría después de la feria judicial.

Mientras tanto, la audiencia del 5 de octubre marcará una nueva etapa en el expediente: después de haber sido acusado inicialmente por un intento de femicidio, Serrano deberá afrontar ante la jueza Barbé la reformulación de los cargos por el femicidio consumado de Noemí Matamala.