Histórico plan por 70.000 millones de pesos para los barrios Confluencia: qué obras se vienen

El Municipio invertirá 70.000 millones de pesos con recursos propios para el sector. Fue anunciado por el intendente Mariano Gaido, María Pasqualini y Juan Luis Ousset.

El intendente Mariano Gaido , junto a la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , y el ministro de Gabinete provincial, Juan Luis Ousset , anunció importantes obras en Confluencia Urbana y Confluencia Rural, que contemplan una inversión de 70.000 millones de pesos con fondos propios, provenientes del superávit municipal, para ejecutar trabajos de pluviales, canales, pozos de bombeo y pavimentación de calles.

El anuncio se realizó durante una recorrida por el sector donde actualmente se ejecutan trabajos de asfalto sobre calle El Chocón, una obra que incluye previamente la construcción de un sistema pluvial para mejorar el escurrimiento del agua en la zona.

“Este sector de la ciudad necesitaba este plan de obras que viene a consolidar y resolver el escurrimiento del agua y también, por supuesto, el asfalto que estamos desarrollando en toda la ciudad”, expresó el jefe municipal.

Gaido destacó que el nuevo plan permitirá avanzar en el desarrollo de esta infraestructura y remarcó que se trata de una inversión realizada sin endeudamiento. En este sentido, precisó que en Confluencia Urbana se proyecta avanzar con 200 cuadras de asfalto, con el objetivo de continuar acercándose a la meta de pavimentación total, en sintonía con el avance donde más del 86% de las calles de la ciudad ya se encuentra pavimentada.

En Confluencia Rural, en tanto, el plan contempla obras de pluviales, canales, pozos de bombeo y pavimentación. “En total suma una inversión de 70.000 millones de pesos, fondos propios, fondos del superávit, sin endeudamiento”, destacó Gaido.

El intendente remarcó también que las obras forman parte de un esquema de planificación que acompaña el crecimiento de Neuquén: “Hablar de tener las cuentas ordenadas también es hablar de hacer, y hacer significa estar en cada rincón y en cada sector de la ciudad”, finalizó.

Por su parte, Pasqualini destacó el impacto que tendrán estos trabajos en Confluencia Urbana y Confluencia Rural: “Es una obra muy importante porque está impactando en dos barrios, en un sector de la ciudad que ya viene con varias obras del Paseo Costero, de contención y de miradores, pero ahora estamos llegando donde realmente viven las familias, donde esto les cambia la calidad de vida”, sostuvo.

“Estamos llegando a todos los barrios de la ciudad con el plan 100% de asfalto, pero primero resolviendo lo primordial, que es el tema de los pluviales”, afirmó la funcionaria.

A su turno, el ministro provincial Ousset destacó el proceso de planificación y ejecución de obras que lleva adelante el municipio y valoró el trabajo conjunto entre Provincia, Municipalidad y las comisiones vecinales.

“Es abrumador lo que está haciendo la ciudad. Se ve muchísima planificación, se ve inversión, se ve utilización de los recursos públicos a donde tienen que ir”, afirmó el ministro provincial.

Ousset señaló que, además de las obras visibles, resulta importante avanzar con infraestructura que permita resolver problemas estructurales en el marco de los planes donde avanza la repavimentación en la capital. El funcionario también destacó el rol de las comisiones vecinales: “Las vecinales trabajan y mucho. Hace muchos años están demandando obras y la verdad que se están viendo en todos los rincones de la ciudad”, señaló.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que la obra de pavimentación de El Chocón incluye un importante sistema de drenaje que permitirá resolver el escurrimiento del agua en el sector.

“Lo primero que estamos haciendo es lo que va enterrado: todo el desarrollo de un sistema pluvial muy importante para esta zona”, detalló. Luego, señaló que el municipio ya concluyó la obra de defensa costera y el Paseo Costero que llega hasta calle Aguado, y que ahora se trabaja en el sistema pluvial que permitirá conducir el agua hasta la zona de Piglia y la costanera, donde se instalará un pozo de bombeo.

“Lo que vemos acá son los caños que se están enterrando, las cámaras que se están desarrollando y el sistema pluvial que será muy importante”, explicó.

Además, el funcionario precisó que el proyecto incluye un canal de 7 metros de ancho por 2 metros de profundidad que se desarrollará por debajo de la calle Los Álamos, entre Aguado y El Chocón. Desde allí continuará hasta Lope de Vega y luego hacia Piglia, donde estará ubicado el pozo de bombeo. Los trabajos incluyen la instalación de cañerías en diferentes calles para incorporar sumideros que permitan captar el agua superficial y conducirla hacia el canal y posteriormente al pozo de bombeo.

En cuanto a la pavimentación, indicó que las obras de Aguado, Los Álamos y El Chocón ya cuentan con los contratos firmados y se encuentran en marcha, mientras que también se están abriendo las ofertas correspondientes a otras obras previstas para el sector.

Por otro lado, Antonella Stular, presidenta del barrio Confluencia Rural, destacó la llegada de las máquinas al sector: "Estamos sumamente emocionados. Vivimos en una zona muy privilegiada de la ciudad, con un avance espectacular sobre la costa de los ríos Limay y Neuquén que toda la ciudad visita y disfruta. Pero también necesitábamos esta obra, porque con las lluvias quedábamos en una situación complicada", expresó. Además, resaltó que el asfalto es un reclamo constante de los vecinos: "Es algo que se pedía mucho y ahora ya se ve. No es un sueño, sino, como dice el intendente Mariano Gaido, una realidad".

También, María Eva Arriagada, presidenta de Confluencia Urbana, describió la inversión municipal en el barrio como “una transformación”. “Son obras esperadas desde hace muchos años por los vecinos y también por mí, porque soy nacida y criada en el barrio. Estamos muy contentos por lo que se viene", afirmó y agradeció a Gaido por hacer posible que los anuncios sean una realidad: "Son obras muy importantes y damos gracias al intendente por intervenir para que se concreten".