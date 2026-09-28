El acusado recibió una pena unificada por robo y encubrimiento y fue declarado segunda vez reincidente por la Justicia de Neuquén.

Condenaron a 7 años a un hombre que participó de un robo disfrazado de operativo policial.

Un hombre fue condenado a 7 años de prisión efectiva por su participación en un violento robo ocurrido en el barrio Confluencia de Neuquén, donde un grupo de personas simuló un procedimiento policial para ingresar a una vivienda y llevarse dinero, pertenencias y un automóvil.

La condena contra Walter David Gómez se resolvió este lunes en una audiencia de procedimiento abreviado. El acuerdo fue presentado por el asistente letrado Luciano Vidal y homologado en todos sus términos por el juez de garantías Juan Guaita.

Gómez recibió inicialmente una pena de 1 año y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento por los delitos de robo y encubrimiento. Sin embargo, como ya tenía una condena anterior, el Ministerio Público Fiscal solicitó que ambas penas fueran unificadas.

De esta manera, el juez impuso una pena única de 7 años de prisión efectiva y declaró a Gómez segunda vez reincidente. Además, ordenó remitir la causa a la Oficina de Ejecución Penal para que continúe el cumplimiento de la condena.

El acusado y las partes renunciaron a los plazos para presentar impugnaciones, por lo que el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se revoque la prisión preventiva que Gómez venía cumpliendo y que se inicie de inmediato la etapa de ejecución penal.

El robo y la persecución

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados ocurrieron durante junio y julio de 2025 en la ciudad de Neuquén.

El episodio principal ocurrió el 4 de julio, alrededor de las 20, en una vivienda del barrio Confluencia. Según la acusación, Gómez llegó hasta el lugar a bordo de un Toyota Corolla junto con otro hombre y al menos tres personas que todavía no fueron identificadas.

Mientras Gómez permaneció al volante del vehículo, sus acompañantes descendieron y se presentaron ante los habitantes de la casa simulando ser integrantes de una fuerza policial. Uno de ellos llevaba un chaleco similar al utilizado por personal policial y, además, exhibieron armas de fuego.

De acuerdo con la investigación, los falsos policías redujeron a los propietarios de la vivienda y les robaron dinero, distintos objetos personales y un Volkswagen Bora. Después del asalto, el grupo escapó en los dos vehículos: el Volkswagen Bora que acababan de sustraer y el Toyota Corolla en el que había llegado Gómez.

La huida terminó pocos minutos después, luego de que la Policía recibiera una alerta y comenzara una persecución. Los vehículos fueron seguidos hasta un sector ubicado aproximadamente 25 cuadras del lugar del robo, donde finalmente fueron interceptados en la zona de Almirante Brown y Antártida Argentina.

Gómez y el otro hombre que lo acompañaba descendieron del vehículo e intentaron continuar la fuga a pie. Sin embargo, fueron alcanzados y aprehendidos por los efectivos policiales.

Durante el procedimiento también se descubrió que el Toyota Corolla que conducía Gómez tenía un pedido de secuestro vigente. El propietario había denunciado el robo del vehículo semanas antes.

La responsabilidad del condenado

En el acuerdo homologado por el juez Guaita, Gómez fue declarado autor del delito de encubrimiento por receptación dolosa, en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse.

Por este último delito, su responsabilidad fue establecida en calidad de partícipe secundario.

La situación procesal de Gómez también estuvo vinculada con una condena que ya cumplía al momento de los nuevos hechos. En noviembre de 2023 había recibido una pena unificada de 5 años y 6 meses de prisión por el delito de hurto de vehículos automotores.

Como los nuevos delitos ocurrieron antes de esa fecha, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la nueva condena se unificara con la anterior. El planteo fue aceptado por el juez de garantías, quien estableció una pena única de 7 años de prisión efectiva y declaró la segunda reincidencia de Gómez.

En relación con el mismo hecho, también fue investigado César Antonio Flores, quien ya había resuelto su situación procesal mediante otro acuerdo de partes. Este fue condenado anteriormente a 3 años de prisión por su participación en el caso.