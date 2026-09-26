Apple compensará a usuarios de iPhone en Argentina: cuáles son los motivos

Tras un acuerdo judicial homologado, la compañía creará un fondo de hasta USD 3 millones. Cuáles son los requisitos.

Apple deberá destinar un fondo de compensación de hasta tres millones de dólares a usuarios residentes en Argentina que experimentaron una reducción en el rendimiento de sus iPhone . La medida surge a raíz de una demanda colectiva impulsada por la asociación Acción del Consumidor ( ADELCO ), que fue homologada por la justicia comercial.

El acuerdo pone fin al litigio iniciado en febrero de 2020, aunque la empresa de tecnología no ha reconocido culpa ni responsabilidad alguna. El resarcimiento busca compensar a los propietarios de modelos específicos de iPhone que sufrieron una disminución en la velocidad de sus dispositivos tras instalar actualizaciones de iOS.

Los usuarios elegibles, que deben haber residido en Argentina al momento de la presentación de la demanda y ser titulares de un dispositivo afectado, podrán solicitar una compensación de hasta 40 dólares. El monto final a percibir dependerá de la cantidad de solicitudes aprobadas y la distribución del fondo total.

Maria Isabel Sanchez

Modelos de iPhone incluidos y requisitos

Los modelos de iPhone comprendidos en este acuerdo son el iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Para ser elegibles, los usuarios deben haber ejecutado versiones específicas del sistema operativo en sus dispositivos antes del 21 de diciembre de 2017.

En concreto, los iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE de primera generación debieron haber utilizado iOS 10.2.1 o una versión posterior. En tanto, los iPhone 7 y 7 Plus requirieron haber operado con iOS 11.2 o una actualización subsiguiente.

El requisito central es que se haya registrado una disminución perceptible en el rendimiento del equipo mientras utilizaba estas versiones del sistema operativo.

Proceso de solicitud y exclusiones

La tenencia de uno de los modelos mencionados no es suficiente para acceder a la compensación; cada solicitante deberá cumplir con las condiciones establecidas en el acuerdo. Es obligatorio haber tenido residencia en Argentina al 4 de febrero de 2020, fecha de inicio de la acción colectiva. Si bien no es necesario conservar el teléfono, se requerirá informar el número de serie, IMEI o MEID del dispositivo.

Quedan excluidos del acuerdo quienes residían fuera de Argentina, directivos, funcionarios y empleados de Apple, y aquellos que ya obtuvieron una sentencia firme por reclamos individuales sobre el mismo asunto.

El trámite será 100% digital a través de la plataforma acuerdosmartphones.com.ar, y los beneficiarios tendrán seis meses desde la fecha de implementación del acuerdo para completar el formulario correspondiente, el cual será gratuito.