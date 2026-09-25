Temporal de lluvia y viento: cómo sigue el alerta y qué pasa en Neuquén capital

Todavía rige alerta amarillo en algunos sectores de la provincia, pero las condiciones empiezan a mejorar este viernes.

Las condiciones meteorológicas comienzan a mejorar este viernes en Neuquén. Aunque en algunos sectores de la provincia se mantiene el alerta por lluvias , es solo bajo el nivel amarillo. En la zona de la Confluencia continuará la inestabilidad y habrá ráfagas fuertes este viernes a la mañana.

La ciudad de Neuquén inicia el último tramo de septiembre bajo un panorama climático caracterizado por la variabilidad en las condiciones del cielo, vientos persistentes y temperaturas con matices primaverales.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, para este viernes 25 de septiembre, durante el día se espera cielo completamente cubierto y una temperatura máxima que alcanzará los 22°C. Se prevé vientos del oeste a 42 km/h con ráfagas que se intensificarán hasta los 57 km/h. Hacia la noche, el panorama continuará cubierto y el termómetro descenderá hasta los 4°C, mientras que los vientos rotarán al sudoeste a 37 km/h con ráfagas de igual velocidad.

Claudio Espinoza

El inicio del fin de semana mantendrá un cuadro de inestabilidad en la capital neuquina. Para el sábado 26 se anticipa una jornada inestable, aunque la máxima trepará hasta los 24°C, con vientos del este a 21 km/h y ráfagas de 26 km/h. Durante la noche persistirá la intesabilidad, con una temperatura mínima de 6°C y vientos del sudoeste a 17 km/h con ráfagas de 26 km/h.

El domingo 27 se mantendrán los períodos de inestabilidad durante el día, alcanzando una máxima de 23°C. Se esperan vientos del sudoeste a 22 km/h con ráfagas de idéntica intensidad. Hacia la noche, el cielo estará cubierto y la temperatura marcará 4°C, con una aceleración del viento del sudoeste a 28 km/h con ráfagas de hasta 42 km/h.

Alerta amarilla: ¿en qué departamentos?

La zona sur de la provincia, que durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves atravesó el período más complicado, comienza a tener una evolución diferente. Esto significa que el escenario más extremo comienza a alejarse de sectores como San Martín de los Andes y Villa La Angostura, aunque las condiciones todavía requieren precaución debido a la cantidad de agua acumulada y al estado de los caminos.

El temporal también alcanza a sectores del centro provincial, aunque con un nivel de riesgo menor. El SMN mantiene alerta amarilla por lluvias para este viernes a la mañana en: Catán Lil, Collón Curá, Zapala, zona baja de Aluminé, Huiliches y Lácar.

En estas áreas se esperan lluvias de variada intensidad, con acumulados que pueden alcanzar entre 20 y 50 milímetros, aunque pueden ser superiores de manera localizada. En las zonas más altas tampoco se descarta la presencia de nieve.

El avance del sistema meteorológico hacia el norte también genera nuevas advertencias. Durante esta mañana, el alerta amarillo por lluvias alcanza sectores del norte y centro-norte neuquino: este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, oeste de Añelo, sur de Chos Malal y sur de Minas.

La situación es seguida de cerca por los organismos provinciales, ya que el avance del frente puede generar complicaciones sobre caminos, rutas y sectores cercanos a cursos de agua.

El tiempo para la próxima semana en Neuquén capital

Para el comienzo de la próxima semana, el lunes 28 se prevé un leve descenso en las temperaturas y cielo cubierto durante el día, alcanzando los 20°C de máxima y vientos del sudoeste a 25 km/h con ráfagas que mantendrán esa misma fuerza. La noche se presentará inestable con un marcado descenso térmico que llevará la mínima a los 0°C, mientras el viento persistirá a 25 km/h desde el sudoeste con ráfagas de 25 km/h.

¿Se vienen los días buenos en Neuquén? Claudio Espinoza

El martes 29 comenzará con una notable mejora temporal en las condiciones del cielo, mostrándose mayormente despejado durante el día con una máxima de 18°C, vientos del sudoeste a 27 km/h y ráfagas de idéntica velocidad. Sin embargo, al llegar la noche el cielo volverá a cubrirse por completo, con una temperatura mínima de 2°C, vientos del este a 20 km/h y ráfagas de 36 km/h.

Finalmente, el miércoles 30 transcurrirá con cielo cubierto a lo largo de todo el día y una máxima de 20°C, registrándose vientos del sudoeste a 29 km/h con ráfagas de 41 km/h. El cierre del mes se dará con una noche de cielo cubierto, una mínima de 4°C y vientos del oeste a 41 km/h con ráfagas que tocarán los 51 km/h.