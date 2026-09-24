Temporal de lluvia y viento con alerta rojo en Neuquén: rutas cerradas y riesgo de derrumbes

Los vientos desplazaron el fenómeno climático a otro sector de la provincia. Además, continúan las lluvias y se mantienen restricciones preventivas en distintas zonas.

El temporal que afecta a Neuquén desde los últimos días continúa este jueves con lluvias persistentes, fuertes vientos y riesgo de desmoronamientos . Después de una jornada complicada en la zona cordillerana, el sistema meteorológico comenzó a desplazarse hacia el centro y norte de la provincia, donde también se mantienen medidas preventivas.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, en R7, realizó un balance de lo ocurrido durante la noche y confirmó que, por el momento, no se registraron situaciones de gravedad entre la población. Sin embargo, advirtió que el escenario todavía requiere máxima atención y pidió evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había elevado a alerta roja el riesgo por lluvias extremas para sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, debido a la persistencia e intensidad de las precipitaciones.

Villa La Angostura, el punto más complicado

Durante la madrugada, la situación más compleja se registró en Villa La Angostura, donde las lluvias provocaron desbordes y anegamientos en distintos sectores de la localidad.

Según explicó Ortiz Luna, una familia debió ser evacuada y los equipos de emergencia trabajaron con motobombas para retirar el agua acumulada en diferentes puntos de la ciudad. La lluvia continuaba durante las primeras horas de este jueves.

En San Martín de los Andes, personal de Defensa Civil permaneció durante toda la noche realizando tareas de monitoreo y no se informaron situaciones graves.

En Villa Pehuenia, en tanto, no hubo asistencias de emergencia a la población. Los equipos trabajaron de manera coordinada con los hospitales y se realizaron tareas preventivas para garantizar el traslado de pacientes desde sectores rurales hacia zonas urbanas cuando fue necesario.

También se registraron cortes de suministro eléctrico en algunos puntos de la provincia, aunque los servicios fueron restablecidos posteriormente.

Piedras sobre la ruta y riesgo de desmoronamientos

Otro de los sectores que requirió atención fue La Rinconada, donde se registraron caídas de piedras sobre la zona de circulación. Personal de Junín de los Andes tuvo que salir a evaluar la situación. No hubo automovilistas afectados ni personas heridas como consecuencia de estos desprendimientos.

El riesgo de nuevos desmoronamientos continúa siendo uno de los principales problemas para quienes deban transitar por los corredores cordilleranos. Las precipitaciones acumuladas, la presencia de nieve y las fuertes ráfagas generan condiciones inestables en distintos sectores.

Gentileza

Por ese motivo, la ruta de los Siete Lagos, sobre la Ruta Nacional 40, permanece cerrada de manera preventiva y es evaluada por Vialidad Nacional para determinar si puede ser habilitada.

Desde el Gobierno provincial explicaron que el resto de las rutas permanece abierto, aunque se solicita circular con extrema precaución y evitar los viajes que no sean necesarios.

El alerta se desplaza hacia el centro y norte

Uno de los cambios importantes para este jueves es el desplazamiento del sistema meteorológico. Mientras la zona sur comienza a transitar una mejora progresiva y el nivel de alerta tiende a bajar, el frente avanza hacia el centro y norte de Neuquén.

Ortiz Luna explicó que la zona sur dejará atrás el alerta rojo y que se espera una mejora hacia el mediodía, con un cambio hacia nivel naranja.

Al mismo tiempo, el fenómeno comienza a afectar con mayor intensidad otras regiones de la provincia. En el norte, Chos Malal ya suspendió actividades previstas para este jueves y viernes como medida preventiva.

La Provincia mantiene un monitoreo permanente junto con los municipios y organismos de emergencia para definir nuevas restricciones si las condiciones meteorológicas lo requieren.

El SMN también mantiene advertencias por lluvias y vientos en distintos sectores de Neuquén. En áreas cordilleranas se esperan ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, mientras continúan las precipitaciones persistentes.

Gentileza Radio Chos Malal

Los pasos internacionales siguen cerrados

Otro de los puntos de atención son los pasos fronterizos con Chile. Ortiz Luna confirmó que permanecen cerrados y que la situación está siendo evaluada de manera conjunta debido a que el mismo sistema meteorológico afecta con intensidad al otro lado de la cordillera.

Las autoridades recomendaron consultar los partes oficiales antes de intentar cualquier desplazamiento hacia los pasos internacionales.

Por lo que, este jueves permanecerán cerrados, hasta nuevo aviso, el Paso Internacional Cardenal Samoré y Pino Hachado.

Qué recomiendan para circular por las rutas

Desde Emergencias y Gestión de Riesgo insistieron en una recomendación central: si no es necesario viajar, no hacerlo.

Para quienes tengan que desplazarse, se solicita consultar permanentemente las publicaciones oficiales de la Provincia, Emergencias, Vialidad Nacional y Vialidad Neuquén. El principal riesgo en los caminos cordilleranos está relacionado con la posibilidad de caída de piedras, desmoronamientos, socavones y desbordes de arroyos.

La situación puede modificarse rápidamente a medida que el frente avanza hacia el norte, por lo que las restricciones pueden cambiar durante la jornada.

La Provincia había dispuesto el miércoles la suspensión de actividades y restricciones a la circulación debido al alerta rojo, especialmente desde Villa Pehuenia hacia el sur.

También monitorean los ríos

Otro de los puntos que se sigue de cerca es la evolución de los caudales de los ríos neuquinos. Ortiz Luna explicó que la Secretaría de Emergencias trabaja en conjunto con Recursos Hídricos y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para evaluar el impacto de las precipitaciones.

Hasta las primeras horas de este jueves no se habían registrado aumentos significativos relacionados directamente con el temporal. La funcionaria señaló que el seguimiento será especialmente importante cuando las lluvias alcancen con mayor intensidad el norte provincial, particularmente la zona de Chos Malal y Barrancas, considerada uno de los puntos sensibles.

En ese momento se analizará si es necesario adoptar medidas específicas sobre las riberas.

El Gobierno provincial ya había anticipado durante la semana que el evento meteorológico podía generar un incremento de los caudales del río Neuquén y había dispuesto medidas preventivas para contar con capacidad de regulación en los embalses.

Un fenómeno poco habitual

La magnitud del temporal también generó preocupación por tratarse de un evento poco frecuente.

Según Ortiz Luna, se trata de una situación que requiere especial atención porque las alertas rojas del SMN no son habituales. La funcionaria remarcó que, ante este nivel de advertencia, los organismos deben tomar medidas preventivas aunque finalmente algunas de ellas no sean necesarias.

El SMN explicó que el episodio está relacionado con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y un frente estacionario ubicado al otro lado de la cordillera, combinación que favorece lluvias intensas y persistentes en la región cordillerana.

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Cuándo podría terminar el temporal

De acuerdo con la evaluación realizada por Emergencias, el escenario más intenso comenzaría a quedar atrás entre la noche de este jueves y la mañana del viernes.

Hasta entonces, las autoridades mantendrán el monitoreo de las rutas, los ríos, los servicios esenciales y las zonas que presentan mayor riesgo de anegamientos o desmoronamientos.

La recomendación oficial es mantenerse informado a través de los canales de los organismos de emergencia y no circular si el viaje no es indispensable. La situación puede cambiar durante las próximas horas a medida que el frente avance hacia el centro y norte de la provincia.