Brutal temporal: la corriente arrastró un auto y encontraron al conductor muerto a 500 metros

Su cuerpo apareció durante la madrugada. La hipótesis sobre la maniobra que intentó hacer el conductor en plena tormenta.

El vehículo quedó completamente destruido después de ser arrastrado por la crecida durante el temporal.

Un trágico temporal se registró en la madrugada de este jueves, donde un hombre murió después de que su auto fue arrastrado por una violenta crecida durante el temporal en España.

Un testigo observó cuando el auto cayó dentro de la riera de Begues y llamó a los servicios de emergencia. Las imágenes tomadas en la zona muestran cómo el agua cubrió el paso y se llevó el auto en pocos segundos.

En las primeras horas se informó también sobre una mujer desaparecida. Las autoridades aclararon después que los avisos se referían al conductor del vehículo y no confirmaron la existencia de una segunda persona afectada en el lugar.

Su cuerpo apareció durante la madrugada, a unos 500 metros del lugar donde la corriente había dejado el vehículo, en Olivella, un municipio de la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona. La víctima era un ciudadano británico de mediana edad.

El auto fue arrastrado por la crecida

Según se pudo reconstruir, el conductor intentaba atravesar un puente que conecta las urbanizaciones Mas Mestre y Las Colinas cuando la fuerza del agua superó el canal y empujó su auto hacia la riera.

La alcaldesa de Olivella, Marta Verdejo, explicó que el paso no había sido cerrado porque normalmente no circula agua por ese sector. “Nunca habíamos visto tal cantidad de agua. Ha sido una crecida imprevista”, afirmó.

El vehículo quedó completamente destruido después de ser arrastrado por la crecida durante el temporal. (Foto: Antena 3/EFE)

La funcionaria también pidió no anticipar conclusiones sobre la conducta de la víctima. “Todavía no sabemos si fue una imprudencia o un accidente”, señaló. La investigación deberá determinar si intentó cruzar pese al peligro o si quedó atrapado sin posibilidades de retroceder.

La lluvia más intensa cayó durante aproximadamente una hora. En ese lapso se registraron desprendimientos, acumulaciones de piedras sobre las calles e inundaciones en las plantas bajas de varias viviendas.

Encontraron el cuerpo a 500 metros del vehículo

Los Bomberos de la Generalitat desplegaron once dotaciones para buscar al conductor. Del operativo participaron drones y agentes del grupo especializado en intervenciones acuáticas y subacuáticas. Cerca de las 2.25 del jueves, los rescatistas encontraron el cuerpo entre unos matorrales.

El agua cubrió las calles del barrio del Congrés y complicó la circulación durante el temporal. (Foto: Oscar García/Projecte 4 Estacions)

El temporal provocó más de mil incidentes en Cataluña. Cerca del 70% se concentró en la zona norte del área metropolitana de Barcelona, donde el agua ingresó en edificios, anegó calles y dificultó la circulación.

También quedaron afectados distintos servicios de transporte. Un socavón obligó a interrumpir parte de la línea R2 Nord de trenes, mientras que el Metro de Barcelona funcionó con recorridos reducidos en las líneas L4 y L11. Otras formaciones circularon con demoras por las limitaciones de velocidad impuestas después de la tormenta.

Las lluvias derribaron árboles, cortaron caminos y dejaron sectores sin suministro eléctrico. Bomberos y equipos municipales trabajaron durante toda la madrugada para retirar agua y asistir a personas atrapadas en vehículos o viviendas.