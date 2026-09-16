Las llamas consumieron la vivienda en minutos, pero lo que los equipos encontraron al apagar el fuego obligó a montar un megaoperativo en el barrio San Lorenzo.

Acumuladores en Neuquén: tras un incendio, retiraron seis camiones de residuos de una casa en el barrio San Lorenzo.

La Municipalidad de Neuquén desplegó personal, camiones y maquinaria para retirar una gran acumulación de residuos de una vivienda del barrio San Lorenzo que había sufrido un incendio la semana pasada, una tarea que el municipio ofrece a familias que no cuentan con los medios para afrontar este tipo de limpieza.

Los vecinos pueden solicitar la intervención a través de la línea 147, de las comisiones vecinales o por medio de familiares de la persona que vive en el lugar. “Lo primero que se hace es tratar de convencer a esa persona de que la ayudemos”, explicó el subsecretario de Medio Ambiente, Cristian Haspert.

Para ingresar a una propiedad privada se necesita la autorización de su dueño. En la casa se habían acumulado durante años bicicletas, calzado, electrodomésticos, madera y otros elementos voluminosos.

El propietario autorizó el operativo y este miércoles trabajaron allí empleados municipales junto con familiares, amigos y vecinos. “Ya se fueron seis camiones llenos de residuos y una caja de 20 metros cúbicos”, contó Haspert. También había una importante acumulación de madera sobre los techos, que alimentó el incendio.

“Al tener tanto combustible, por supuesto, pone en riesgo a las personas que viven en el lugar y a sus vecinos que viven alrededor de este domicilio”, señaló.

“Gracias a Dios, Bomberos seguramente pudo llegar a tiempo y apagarlo, porque estaríamos hablando de daños mucho más importantes”, dijo Haspert.

La Municipalidad aporta en estos casos personal, máquinas, camiones o contenedores y traslada los residuos al Complejo Ambiental ubicado en la meseta. “Si tenés residuos y no tenés cómo pagar un servicio de limpieza, la Municipalidad te lo pone a disposición”, reafirmó el funcionario.

Muchas de las intervenciones comienzan a partir del aviso de familiares, vecinos o comisiones vecinales: “Cuando se dan cuenta de que no tienen la capacidad, nos llaman por teléfono y venimos”, explicó Haspert.

“Hay casos en que hemos fracasado porque el propietario no firma la autorización, y no hay forma de poder ingresar a esas propiedades privadas”, reconoció.

El incendio que desencadenó la limpieza

Un voraz y dramático incendio destruyó por completo una vivienda en el barrio San Lorenzo Norte de la ciudad de Neuquén durante las primeras horas de la madrugada del pasado sábado. El trágico episodio generó una profunda conmoción y momentos de angustia entre los residentes de la zona oeste de la capital provincial, quienes observaron con impotencia cómo la estructura era consumida velozmente por las llamas.

Las imágenes registradas por los propios vecinos mediante teléfonos celulares evidencian la magnitud descontrolada del siniestro. En las filmaciones difundidas a través de redes sociales se puede observar cómo el fuego envolvió la propiedad en cuestión de pocos minutos, proyectando lenguas de fuego de gran altura que iluminaron la noche y generando densas columnas de humo. Frente al avance implacable del foco ígneo, decenas de personas salieron a la vía pública desesperadas a la espera de la llegada de las dotaciones de bomberos.

Tras el lamentable suceso, la Comisión Vecinal de San Lorenzo Norte emitió un comunicado institucional para informar a la comunidad sobre los hechos y manifestar su profundo pesar. "Estas son las noticias que no nos gusta dar, pero queremos comentarles que durante la madrugada se incendió una vivienda en nuestro querido barrio San Lorenzo Norte", expresaron a través de un sentido mensaje en sus plataformas digitales bajo el título "una noticia que nos duele como barrio".

Frente a la gravedad de la situación, las autoridades barriales se movilizaron de inmediato para ponerse a disposición de las personas damnificadas y coordinar las primeras asistencias.