Una noche de copas terminó con una discusión entre bandas, amenazas y un hombre con un tiro en la cara

El agresor efectuó cuatro disparos al auto donde la víctima dormía y luego se dio a la fuga. El agredido permanece internado en grave estado.

El hecho ocurrió este martes por la madrugada en el oeste neuquino.

El oeste de Neuquén vivió una madrugada violenta con un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos , varios disparos y un hombre gravemente herido de un disparo en la cara . El hecho ocurrió este martes en inmediaciones del barrio Gregorio Álvarez y la Toma Pacífica .

Según informó a LM Neuquén el comisario inspector Cristian Cuevas, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, la víctima, de 47 años, había estado durante la noche compartiendo bebidas alcohólicas con otras personas.

Posteriormente, una discusión desencadenó en una amenaza y, horas después, uno de los involucrados regresó armado y efectuó cuatro disparos contra el vehículo en el que se encontraba la víctima.

La Policía tomó conocimiento de la situación cerca de las 8, cuando personal de la Comisaría 21 recibió el aviso sobre una persona herida de arma de fuego en calle 8 del barrio Gregorio Álvarez. Sin embargo, cuando los efectivos se dirigían al lugar, encontraron una escena que los sorprendió.

Piedrazos, insultos y un gran despliegue

De acuerdo al relato de Cuevas, al llegar a la zona de calles 5 y Cipolletti, en la Toma Pacífica, los uniformados observaron a dos bandas que se enfrentaban con piedras e insultos.

Al operativo se sumaron móviles de las comisarías Tercera y 21, además de personal del Departamento de Seguridad Metropolitana. Debido al contexto, la Policía efectuó disparos disuasivos con una escopeta calibre 12/70 para dispersar a los hombres y mujeres que participaban del enfrentamiento.

Seguidamente, los efectivos avanzaron hacia calle 8, ubicada a unos 100 metros, donde encontraron al hombre herido.

“Observan que había una persona lesionada en el rostro, aparentemente herida de arma de fuego, con ingreso en el pómulo izquierdo y aparente salida en la oreja derecha”, explicó Cuevas en diálogo con este medio.

Cómo fue la discusión que derivó en el brutal ataque

Las entrevistas realizadas por los investigadores permitieron reconstruir cómo habría comenzado la violenta secuencia. Personal de la Comisaría 21 tomó testimonios a familiares y amigos que se encontraban en el sector.

Según los relatos, durante la madrugada la víctima había estado compartiendo bebidas alcohólicas con quien luego sería señalado como el presunto agresor. El encuentro se habría desarrollado desde aproximadamente las 4.

Por motivos que todavía son materia de investigación, cerca de las 6 se inició una discusión. En ese contexto, el sospechoso habría amenazado a la víctima con regresar armado.

“Lo amenazó con que iba a volver con un arma y le iba a efectuar disparos”, indicó Cuevas. “Lo amenazó con que iba a volver con un arma y le iba a efectuar disparos”, indicó Cuevas.

El hombre se retiró del lugar, pero tiempo después habría cumplido con la amenaza.

Sebastián Fariña Petersen

Volvió en bicicleta y disparó cuatro veces contra el auto

Según la reconstrucción realizada, la víctima ingresó a un vehículo que se encontraba abandonado frente al domicilio y se recostó en su interior.

Minutos después, el presunto atacante regresó a bordo de una bicicleta y abrió fuego contra el auto.

“Le efectúa cuatro disparos dirigidos hacia el auto donde él se encontraba durmiendo. Y uno de esos disparos le ingresa en el pómulo izquierdo”, detalló el coordinador de Seguridad Confluencia.

Luego del ataque, el sospechoso escapó. Familiares de la víctima advirtieron lo sucedido y comenzaron a perseguirlo. En ese contexto se originó el enfrentamiento entre los grupos que los efectivos encontraron al ingresar a la Toma Pacífica.

En el lugar donde resultó herida la víctima, los investigadores secuestraron tres vainas calibre 9 milímetros.

Sebastian Fariña Petersen

Cómo se encuentra la víctima

El hombre agredido recibió asistencia en el lugar por parte del SIEN y fue trasladado inicialmente al hospital Heller. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión fue derivado hacia el Hospital Provincial Neuquén.

Consultado por su actual estado de salud, Cuevas explicó que “la persona se encuentra internada en el quinto piso en terapia intensiva”.

Además, aseguró que este miércoles se emitirá un nuevo parte médico “para saber fehacientemente el estado de salud”.

El Ministerio Público Fiscal, junto a la Policía, están trabajando en la búsqueda de información sobre el salvaje hecho. Sebastián Fariña Petersen

Dos allanamientos y un pedido de captura

La Fiscalía autorizó dos allanamientos en domicilios de la Toma Pacífica, ubicados uno al lado del otro y a unos 300 o 400 metros del lugar donde se produjo el ataque.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas por el sospechoso al momento del hecho y la bicicleta en la que presuntamente se movilizaba. También encontraron plantas de cannabis sativa, por lo que se dio intervención al Departamento Antinarcóticos.

En cercanías de los domicilios allanados, además, se encontraron otras tres vainas.

Sin embargo, los efectivos no lograron encontrar el arma utilizada en el ataque ni al presunto agresor. Según explicó Cuevas, el sospechoso habría escapado por la parte trasera de una de las viviendas hacia un sector de bardas con construcciones precarias y de difícil acceso.

La justicia libró una orden de detención y pedido de captura contra el presunto autor.