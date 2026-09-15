Abrieron las inscripciones para ser autoridad de mesa en las elecciones 2027: ¿se paga la jornada?

El registro es permanente y la inscripción es voluntaria, gratuita y en línea. Enterate cómo inscribirte en Neuquén.

La Justicia Electoral de la provincia del Neuquén lanzó formalmente la convocatoria e invitó a las y los electores a inscribirse en el Registro Voluntario de Autoridades de Mesa de cara a las Elecciones 2027 .

Con este procedimiento digital, el organismo busca ampliar la nómina de ciudadanas y ciudadanos capacitados y disponibles para ser designados como autoridades de mesa en los comicios del año próximo.

Esta labor resulta indispensable para el sistema democrático, ya que garantiza que cada elector pueda votar con normalidad y que los resultados de cada mesa queden correctamente asentados. La inscripción se realiza de manera 100% online a través del portal oficial .

¿Quiénes pueden postularse?

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 90 del Código Electoral Provincial, quienes aspiren a postularse deben reunir cuatro condiciones legales: ser electores en ejercicio, residir en la localidad donde se realiza la elección, saber leer y escribir, y ser mayores de 18 años.

La Resolución publicada este miércoles, el gobierno también incorpora nuevas modalidades de cobro.

Si bien la inscripción previa en la base de datos es de carácter voluntario, la legislación establece que, una vez que la persona es formalmente nombrada por la Junta Electoral, la función se transforma en una carga pública irrenunciable.

¿Ser autoridad de mesa se paga?

En el aspecto económico y laboral, actuar como presidente o suplente de mesa constituye una actividad rentada. La normativa contempla el pago de una compensación financiera en concepto de viático, cuyo valor fija el Ejecutivo Provincial antes del comicio.

A este monto se suma un incentivo económico adicional para quienes completen los cursos de capacitación dictados por la Justicia Electoral en modalidad presencial o virtual. Asimismo, los trabajadores en relación de dependencia —tanto del sector público como del privado— cuentan con protección legal: el cumplimiento de la función otorga el derecho a una licencia especial paga durante el día hábil posterior a la elección, sin que esto afecte sus salarios o presentismo.

¿Qué hace una autoridad de mesa?

La misión esencial de la autoridad de mesa es velar por el correcto desarrollo de la votación: abrir el acto electoral a las 8 horas, verificar la identidad de los votantes en el padrón, entregar las boletas, resolver las situaciones imprevistas que se presenten durante la jornada, realizar el escrutinio al cierre del comicio y confeccionar las actas de cierre que luego recibe la Junta Electoral.

Cabe destacar que la inscripción en el registro no implica una designación automática. Los nombramientos oficiales se efectúan con una antelación no menor a treinta días respecto de la fecha de los comicios y se notifican individualmente.

Quienes tengan un impedimento insalvable para cumplir con el rol pueden excusarse únicamente dentro de los tres días posteriores a la notificación, y solo se aceptan causales de enfermedad o fuerza mayor debidamente justificadas. La inasistencia injustificada constituye una falta electoral que se encuentra penada por la ley.

Cómo inscribirse