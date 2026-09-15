Vaca Muerta: la Legislatura tratará el acuerdo con operadoras para mejorar las rutas petroleras

El gobernador envió el acuerdo firmado con las empresas. Tendrán como destino la mejora de las rutas provinciales 8, 51 y 7.

El gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura el proyecto de ley que ratifica el acuerdo celebrado con las principales empresas hidrocarburíferas que operan en Vaca Muerta , que prevé un aporte de hasta US$177.675.000 para ejecutar obras de infraestructura vial.

El proyecto establece que los fondos serán destinados a la pavimentación y repavimentación de corredores estratégicos para acompañar el crecimiento de la actividad.

El acuerdo contempla aportes por US$154,5 millones, con la posibilidad de ampliar ese monto hasta alcanzar los US$177,675 millones. Las empresas adelantarán los recursos y luego podrán recuperar los montos aportados mediante su imputación a futuras regalías y/o al canon extraordinario de producción.

A principios de mes. Figueroa firmó un acuerdo con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) para la concreción de obras viales fundamentales para la transitabilidad y el desarrollo de Vaca Muerta. Y en Buenos Aires reunió a los responsables de las compañías YPF; Pan American Energy; Chevron; Pluspetrol; Total Austral; Vista Oil & Gas; Pampa Energía; Wintershall; Shell; Phoenix Global Resources; GeoPark; Continental Resources y Tecpetrol.

Las rutas de Vaca Muerta están colapsadas. Sebastián Fariña Petersen

El proyecto

En el convenio, la Provincia se compromete a ejecutar tanto las obras como las obras complementarias. Mientras que las empresas harán los aportes para prefinanciar los trabajos de las obras que forman parte del convenio.

El recupero estará limitado al 20 por ciento mensual del monto total de las regalías y/o del canon extraordinario de producción correspondiente a cada empresa, mientras que el 80 por ciento restante continuará siendo abonado a la Provincia. El mecanismo comenzará a aplicarse a partir del mes 30 contado desde la efectivización de cada aporte.

El proyecto fija expresamente el destino de los recursos y establece un orden de ejecución para las obras, y la primera será la pavimentación de la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la Ruta Provincial 6, llamado “Camino de la Tortuga”.

Luego avanzará con la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 51, entre los empalmes con las rutas 8 y 17. El tercer tramo corresponde a la repavimentación de la Ruta Provincial 8, entre las rutas 51 y 7. Finalmente, se prevé la repavimentación de la Ruta Provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

El acuerdo fue firmado el pasado 8 de septiembre y tiene como antecedente un Memorándum de Entendimiento firmado con las empresas; posteriormente, se estableció el destino mediante una adenda firmada el 29 de abril.

El esquema busca resolver uno de los principales desafíos que plantea el crecimiento de Vaca Muerta, que incluye ampliar y mejorar la infraestructura para acompañar el aumento del tránsito pesado.

La expansión de los no convencionales produjo un incremento en la circulación de camiones, equipos y vehículos pesados sobre rutas que no fueron originalmente diseñadas para soportarlo.

La iniciativa propone que las compañías que generan parte de esa demanda de infraestructura adelanten recursos para que las obras puedan ejecutarse sin esperar el flujo futuro de regalías.

Durante el anuncio del convenio, Figueroa había definido el mecanismo como un “win-win”, al considerar que permite acelerar las obras y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de circulación de las propias operadoras.

El acuerdo contempla alrededor de 160 kilómetros de pavimentación y repavimentación en corredores vinculados con la actividad de Vaca Muerta.

La iniciativa establece la creación de una Cuenta Especial, dentro del Fideicomiso de Responsabilidad Social Empresaria administrado por Fiduciaria Neuquina S.A., donde deberán ingresar los aportes de las empresas.

El proyecto también faculta al Ejecutivo a negociar con las empresas un incremento del monto máximo de los aportes si los recursos previstos inicialmente no fueran suficientes para completar las obras.

La estrategia se suma a otras iniciativas impulsadas por la Provincia para ampliar la red vial provincial. A fines de 2025, la Legislatura ratificado la Ley 3537, vinculada con la pavimentación de 51 kilómetros de las rutas provinciales 8 y 17 y la construcción de un bypass en la zona de Vaca Muerta.