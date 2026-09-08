Neuquén firmó con las petroleras el financiamiento de las rutas de Vaca Muerta

La provincia del Neuquén firmó un acuerdo con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) para la concreción de obras viales fundamentales para la transitabilidad y el desarrollo de Vaca Muerta . La infraestructura será prefinanciada por las principales empresas operadoras.

El gobernador Rolando Figueroa suscribió este martes el acuerdo marco en Buenos Aires con el al presidente de la CEPH, Carlos Ormaechea y los responsables de las compañías YPF; Pan American Energy; Chevron; Pluspetrol; Total Austral; Vista Oil & Gas; Pampa Energía; Wintershall; Shell; Phoenix Global Resources; GeoPark; Continental Resources y Tecpetrol.

Tras la firma, Figueroa destacó que el acuerdo representa un “win-win” para la Provincia y las compañías, porque “se acelera la curva de concreción de las rutas que necesitamos en Neuquén” y también “las operadoras se benefician al poder transitar por rutas de asfalto”.

Explicó que “los son de la provincia, porque es un anticipo de regalías y de futuros peajes” y remarcó que, de esta forma, se logra “volcar en obras” la monetización de los recursos que genera la actividad en Vaca Muerta. “El proceso de transformación de la provincia ya empezó”, señaló el gobernador.

“Hace mucho tiempo venía la infraestructura retrasada y la industria lo entendió”, dijo y recordó que “atravesar Añelo le costaba a toda la industria 22 millones de dólares al año”. Destacó “toda esta construcción que estamos haciendo en conjunto con la industria” y recalcó que “todas las rutas de Vaca Muerta las paga la Provincia, pero con el financiamiento de las operadoras vía regalías anticipadas y peaje”.

“Todos esos kilómetros de ruta, que son alrededor de 160 contando repavimentación, nos van a permitir hacer un win-win con las empresas”, aseveró.

Lo que dice el acuerdo

Por el acuerdo, las empresas prefinanciarán una serie de obras priorizadas hasta 154,5 millones de dólares, que puede ser ampliarse hasta en un 15% adicional una vez concluidas las licitaciones. Los aportes serán imputables a pagos que deban abonar por el producido de los hidrocarburos provenientes de áreas de las cuales sean titulares o respecto de las cuales deban abonar regalías, canon extraordinario de producción y/o peajes a los que puedan estar obligados por el uso de la infraestructura vial provincial. En simultáneo, la Provincia culminará con fondos propios o financiamiento de terceros, una serie de obras complementarias acordadas.

En el convenio, la Provincia se compromete a ejecutar tanto las obras como las obras complementarias. Mientras que las empresas harán los aportes para prefinanciar los trabajos de las obras que forman parte del convenio.

Los planes de crecimiento de la industria hidrocarburífera en la zona de Vaca Muerta requieren de la ejecución de ciertas obras de infraestructura vial en el corto y mediano plazo, así como la ejecución de otras obras viales complementarias especialmente en materia de repavimentación de rutas provinciales.

Detalle de las obras

Las empresas podrán deducir los aportes de forma automática contra el pago periódico de las regalías y/o canon extraordinario de producción que corresponda. Las deducciones tendrán un límite conjunto equivalente al 20% del monto total de las regalías y/o canon extraordinario de producción correspondiente a cada período mensual. En consecuencia, el 80% restante de las regalías y/o canon extraordinario de cada mes deberá ser abonado íntegramente a la Provincia.

La Provincia elaborará los proyectos ejecutivos necesarios para la posterior licitación de las obras. Todas las obras serán proyectadas, diseñadas y ejecutadas, en la medida que sea factible, considerando el uso potencial de bitrenes y demás vehículos de gran capacidad de carga a lo largo de sus trazas.

El detalle de las obras que prefinanciarán las empresas incluye la pavimentación de la ruta provincial N° 8, desde el empalme con la ruta provincial N° 6 hasta el “Camino de la Tortuga”; la pavimentación y repavimentación de la ruta provincial N° 51, entre los empalmes con la 8 y la provincial 17; la repavimentación de la ruta 8, entre los empalmes con la ruta N° 51 y la provincial N° 7, incluida una nueva intersección en el empalme de las rutas 7 y 8; y la repavimentación de la ruta 7, en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la 8.

En simultáneo a estas obras priorizadas, la Provincia se encuentra ejecutando o ha finalizado con fondos propios el Bypass de Añelo - rutas provinciales N° 7 y 17; la repavimentación de la ruta provincial N°5 (entre las rutas provinciales 6 y 7); la repavimentación de la ruta provincial 6 (entre los empalmes con la 5 y la 8); la pavimentación y duplicación de la ruta provincial N°67 (entre los empalmes de la ruta nacional 22 y la provincial 51). Además, proyecta la duplicación de calzada en las rutas provinciales 7 y 51.

La Provincia y las empresas celebraron un Memorándum de Entendimiento el 10 de febrero de 2026 para sentar las bases de la negociación y los lineamientos para la potencial celebración de este acuerdo marco. El 29 de abril, la Provincia y las empresas suscribieron una adenda en la cual individualizaron cuáles son las obras de infraestructura prioritarias.