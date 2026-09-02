Neuquén La Mañana pronóstico Clima hoy en la cordillera neuquina: el pronóstico para este miércoles 2 de septiembre

Ingresa aire antártico a la cordillera neuquina con nevadas, viento blanco y heladas para el fin de semana en la región. Agregar LM Neuquén a







Clima hoy en la cordillera neuquina: el pronóstico para este miércoles 2 de septiembre

El pronóstico extendido de la AIC para San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura anticipa lluvias débiles y dispersas junto con nevadas en la región cordillerana durante los próximos días, con viento blanco en la montaña. Para hoy se esperan 1°C de máxima y 3°C durante la noche, mientras que el miércoles el cielo estará parcialmente nublado con 0°C de día y -3°C de noche, acompañado de viento del oeste con ráfagas que podrían llegar a 49 km/h.

El jueves se mantendrá cubierto con nevadas débiles previstas para la noche, con una máxima de 1°C y una mínima de -2°C. Se anuncian períodos ventosos con ráfagas durante la tarde-noche y la mañana del jueves, en tanto que el viernes el cielo estará mayormente cubierto con 0°C de día y un marcado descenso a -5°C por la noche, con ráfagas de hasta 45 km/h desde el este.