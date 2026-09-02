Trágico vuelco de un colectivo turístico: un viaje al mar Rojo terminó en una tragedia con más de 20 muertos

El micro trasladaba a más de cuarenta pasajeros hacia la costa egipcia. Las autoridades confirmaron decenas de heridos.

El vuelco se produjo en una zona costera cercana al mar Rojo que registra un intenso flujo de visitantes.

Al menos 22 personas murieron y otras 28 resultaron con heridas de diversa consideración tras el vuelco de un colectivo turístico en el sector sur de la península del Sinaí, en Egipto . El trágico hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles sobre la ruta que une las localidades de Dahab y Nuweiba, en una zona costera cercana al mar Rojo que registra un intenso flujo de visitantes.

El vehículo accidentado pertenecía a una compañía egipcia encargada de prestar servicios de transporte marítimo e interurbano entre El Cairo y la capital de Jordania, Amán.

Al momento del impacto, en la unidad viajaban 43 pasajeros , entre los cuales se confirmó la presencia de 22 ciudadanos jordanos . Fuentes diplomáticas y sanitarias precisaron que diez de las víctimas fatales corresponden a personas de esa nacionalidad.

El Ministerio de Salud y Población de Egipto dispuso la movilización inmediata de 20 ambulancias para asistir a las víctimas en la escena del siniestro, situado antes del ingreso del sector denominado Al Saada, sobre la carretera hacia Nuweiba, y concretar las tareas de evacuación hacia centros asistenciales.

Oficialmente se informó que la distribución de los pacientes lesionados se coordinó a través de la red de la Autoridad General de Atención Médica. Un grupo de 13 personas ingresó al Hospital Internacional de Sharm El-Sheikh, mientras que nueve pacientes fueron derivados al Hospital de Santa Catalina y seis heridos restantes quedaron internados en el Hospital Al-Fayrouz.

El estado de salud de los heridos por el vuelco

El vocero del Ministerio de Salud egipcio, Hosam Abdelgafa, detalló que las brigadas médicas aplicaron protocolos de contingencia inmediatos para brindar asistencia inicial a los 28 sobrevivientes reportados en el conteo preliminar.

En paralelo, el responsable de esa área, Jaled Abdelgafar, ordenó "elevar el estado de alerta en todos los hospitales cercanos al lugar del accidente y proporcionar equipos médicos de diversas especialidades, medicamentos, suministros y los tipos de sangre necesarios".

Bus crash in Egypt's tourist-heavy Sinai kills 21, injures 29



Jordan's foreign ministry says several Jordanians were on board



The southern Sinai peninsula is a major tourist draw — especially for diving and snorkeling in the Red Sea pic.twitter.com/Qog8s0hC4B — RT Intl (@RT_on_X) September 2, 2026

Por su parte, el Ministerio de Salud y Población emitió un comunicado de condolencias dirigido a los familiares de las víctimas fallecidas.

Cómo es la ruta donde ocurrió el vuelco

La ruta donde ocurrió el accidente conecta puntos de alta frecuencia turística, conocidos internacionalmente por la práctica de buceo, el esnórquel y la biodiversidad marina del mar Rojo.

Asimismo, la ciudad portuaria de Nuweiba funciona como punto de atraco para los transbordadores que conectan con la localidad jordana de Aqaba, ruta utilizada habitualmente por residentes, viajeros regionales y contingentes que realizan trayectos de peregrinación hacia Arabia Saudita.

La ruta entre Dahab y Nuweiba, donde ocurrió el vuelco, conecta puntos de alta frecuencia turística.

Frente a la gravedad del hecho, el ministro de Transportes, Kamel El-Wazir, ordenó a la Autoridad General de Carreteras y Puentes la creación de un comité técnico específico para auditar las condiciones del tramo carretero Dahab-Nuweiba.

Los peritos a cargo deberán evaluar la señalización, la cinta asfáltica y la infraestructura del corredor, dentro del marco de la investigación dispuesta por el primer ministro, Mustafa Madbouly, para esclarecer la mecánica del hecho y deslindar responsabilidades.