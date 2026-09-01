Golpe a la delincuencia: desbarataron una banda dedicada a robos violentos

La investigación se inició por hechos ocurridos en Plottier. Secuestraron varios elementos y uno de los sospechosos quedó demorado.

Una investigación encabezada por la División Robos y Hurtos de la Policía de Neuquén permitió desarticular a un grupo presuntamente vinculado con violentos hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Plottier . Durante el operativo se realizaron cinco allanamientos y s e secuestraron elementos de interés para la causa junto con más de dos kilos de cannabis.

Asimismo, uno de los sujetos sospechosos quedó demorado y a disposición de la Justicia.

Los procedimientos se concretaron este martes en diferentes domicilios de Neuquén capital. Allí, los investigadores encontraron equipos tecnológicos, dispositivos de comunicación y distintos elementos.

La pesquisa se inició a partir de dos graves episodios registrados a fines de julio en Plottier. Debido a las características de los ataques, los investigadores establecieron que ambos hechos podrían haber sido cometidos por un mismo grupo, que utilizaba un modus operandi marcado por la violencia y el empleo de armas de fuego.

Los violentos robos investigados en Plottier

El primero de los episodios ocurrió durante la noche del 29 de julio, cuando varios delincuentes irrumpieron violentamente en una vivienda de Plottier. Una vez en el interior, amenazaron a la víctima con armas de fuego con la intención de concretar el robo.

Sin embargo, la resistencia del damnificado y su inmediato pedido de auxilio obligaron a los agresores a escapar del lugar. Antes de darse a la fuga, lograron apoderarse únicamente de la llave de un vehículo.

El segundo hecho se produjo pocas horas después, durante la madrugada del 30 de julio, en una vivienda ubicada en el sector de chacras de Plottier. En esa oportunidad, entre cinco y seis personas ingresaron al inmueble y sorprendieron a los integrantes de una familia.

De acuerdo con la información recabada durante la investigación, los delincuentes vestían prendas oscuras y tenían los rostros cubiertos para evitar ser reconocidos. Mediante la utilización de un arma de fuego, intimidaron a las víctimas y lograron sustraer dinero en efectivo, además de diferentes elementos tecnológicos.

Luego de analizar ambos casos, el personal de la División Robos y Hurtos detectó una serie de similitudes en la modalidad empleada por los atacantes. Los indicios permitieron establecer que los hechos podrían estar relacionados y que detrás de los episodios actuaría un mismo grupo delictivo.

Cinco allanamientos en Neuquén capital

Con la información reunida y bajo la coordinación de la Unidad Fiscal interviniente, los efectivos desarrollaron diferentes tareas investigativas para identificar a los presuntos responsables. Como resultado, lograron individualizar a varios sospechosos y determinar cinco domicilios de interés ubicados en Neuquén capital.

Las diligencias se concretaron mediante un trabajo conjunto entre la División Robos y Hurtos y la Oficina de Investigaciones Periferia Uno de Plottier.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró teléfonos celulares, cascos de motocicleta, equipos de comunicación y una consola de videojuegos. También encontró dispositivos que, según se presume, podrían haber sido utilizados para interferir sistemas de alarma durante la comisión de los delitos.

Todos los elementos quedaron bajo resguardo y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar si tienen vinculación directa con los robos investigados.

Secuestraron más de dos kilos de cannabis

En uno de los domicilios allanados, los efectivos también hallaron 2,411 kilogramos de cannabis sativa. Ante esta situación, se dio inmediata intervención al área policial correspondiente para avanzar con las actuaciones vinculadas al hallazgo de la sustancia.

Además, uno de los presuntos integrantes del grupo fue demorado durante el operativo y posteriormente quedó a disposición de la Justicia.