El nuevo Nokia 1100 se lanza al mercado: los detalles y el precio

HMD Global lanzó un teléfono básico inspirado en el histórico Nokia 1100, con batería extraíble y carga inversa.

El nokia 1100 fue un celular que marcó un antes y después en la telefonía celular.

En un mercado dominado por los smartphones, las pantallas táctiles y las funciones basadas en inteligencia artificial, HMD Global presentó un nuevo teléfono que apuesta por un diseño clásico y funciones esenciales. Se trata del Nokia 300 Charge, un dispositivo que recupera parte del espíritu del histórico Nokia 1100 .

El Nokia 1100 original fue lanzado a finales de 2003 y se convirtió en uno de los teléfonos más populares de la historia. El modelo superó las 250 millones de unidades comercializadas en todo el mundo y quedó asociado a su resistencia, autonomía y sencillez.

Ahora, el Nokia 300 Charge busca recuperar esa fórmula con un equipo pensado para quienes priorizan la duración de la batería y las funciones básicas por encima de las prestaciones de los smartphones actuales.

Uno de sus principales atractivos es su batería extraíble de 3.700 mAh, la de mayor capacidad utilizada hasta ahora en un teléfono básico de la marca. Según sus especificaciones, puede ofrecer más de 40 días de autonomía en modo de espera con una sola carga.

Qué características tiene

El dispositivo cuenta con una pantalla de 2,4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles y un procesador Unisoc SC6531E. A nivel de memoria, incorpora 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno, aunque este último puede ampliarse hasta 32 GB mediante una tarjeta MicroSD.

En cuanto a conectividad, el Nokia 300 Charge funciona con redes 2G (GSM 900/1800), incluye un puerto USB-C, entrada de 3,5 milímetros para auriculares y radio FM, que puede utilizarse sin necesidad de conectar una antena externa.

También incorpora una linterna LED cuyo brillo es cuatro veces superior al de modelos anteriores de la compañía, retomando otra de las características que hicieron reconocidos a los antiguos teléfonos Nokia.

Puede cargar otros celulares

Una de las principales novedades del equipo es la incorporación de carga inversa. El teléfono puede utilizar su batería como una fuente de energía externa para alimentar otros dispositivos.

Para activar esta función, el Nokia 300 Charge cuenta con un botón físico dedicado ubicado en el lateral derecho. A través del puerto USB-C, puede entregar hasta 10 vatios de potencia para cargar otro teléfono en situaciones de emergencia.

De esta manera, el nuevo modelo combina elementos propios de los celulares clásicos, como la autonomía, la resistencia y los controles físicos, con una función más habitual en dispositivos modernos.

Las características del nuevo Nokia

Batería de larga duración: 3.700 mAh con conector de carga USB-C.

3.700 mAh con conector de carga USB-C. Pantalla compacta: panel de 2,4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles.

panel de 2,4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles. Hardware esencial: procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de memoria RAM y 4 MB de almacenamiento interno (ampliable hasta 32 GB mediante tarjeta MicroSD).

procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de memoria RAM y 4 MB de almacenamiento interno (ampliable hasta 32 GB mediante tarjeta MicroSD). Conectividad: soporte para redes 2G (GSM 900/1800), entrada de audio para auriculares de 3,5 mm y radio FM que funciona sin necesidad de antena externa.

soporte para redes 2G (GSM 900/1800), entrada de audio para auriculares de 3,5 mm y radio FM que funciona sin necesidad de antena externa. Herramientas útiles: linterna LED con un nivel de brillo cuatro veces superior a modelos anteriores.

Detalles del precio y lanzamiento