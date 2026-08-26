Rechazaron la prisión domiciliaria para un hombre acusado de rebeldía en una causa por violencia de género

La decisión fue adoptada por un juez de garantias que consideró que no habia fundamentos suficientes para determinar la medida.

El pedido de la Fiscalía fue rechazado por falta de fundamentos.

Un juez rechazó el pedido de prisión domiciliaria para un imputado en una causa por violencia de género , quien había sido declarado en rebeldía luego de no presentarse a una audiencia.

El magistrado consideró que la solicitud de la fiscalía no contaba con fundamentos suficientes para imponer una medida cautelar de esa intensidad.

La decisión fue adoptada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo, durante una audiencia convocada para tratar el levantamiento de la rebeldía que pesaba sobre el acusado.

El hombre transitaba la causa en libertad y debía presentarse a una audiencia de Suspensión de Juicio a Prueba el 12 de agosto. Sin embargo, previamente se intentó notificarlo y no pudo ser encontrado.

Ante su ausencia en la audiencia, se resolvió declararlo en rebeldía y emitir una orden de captura.

La fiscalía pidió que cumpliera prisión domiciliaria

Posteriormente, el imputado tomó conocimiento de su situación a través de su defensa, que solicitó una nueva audiencia con el objetivo de conseguir el levantamiento de la medida.

Durante esa instancia, la fiscalía planteó la necesidad de imponerle prisión domiciliaria para garantizar su comparecencia en las próximas etapas del proceso judicial.

En concreto, la acusación buscaba asegurar que el hombre se presentara a una futura audiencia de Control de la Acusación o, eventualmente, a una nueva audiencia de Suspensión de Juicio a Prueba, en caso de que la víctima mantenga su intención de avanzar con esa salida alternativa.

Sin embargo, el planteo no prosperó. Al analizar los argumentos expuestos durante la audiencia, el juez entendió que no existían elementos suficientes para agravar la situación procesal del acusado.

Por qué el juez rechazó la prisión domiciliaria

Lupica Cristo señaló que el pedido de la fiscalía no estuvo acompañado por información actualizada que permitiera justificar una medida restrictiva de esa magnitud.

En este sentido, sostuvo que no fueron señalados hechos nuevos, riesgos procesales actuales ni conductas recientes por parte del imputado que permitieran fundamentar la necesidad de disponer su detención domiciliaria.

El magistrado también tuvo en cuenta las circunstancias que rodearon la fallida notificación que derivó en la declaración de rebeldía.

Según se indicó durante la audiencia, el imputado continúa viviendo en el domicilio que había informado a la Justicia y no pudo establecerse con claridad por qué la notificación correspondiente a la audiencia del 12 de agosto no llegó efectivamente a su conocimiento.

Por ese motivo, el juez consideró que no podía responsabilizarse al acusado por su inasistencia sin contar con otros elementos que permitieran determinar que había intentado eludir el proceso judicial.

Qué medidas deberá cumplir el imputado

Finalmente, Lupica Cristo rechazó la prisión domiciliaria solicitada por la fiscalía y aceptó las medidas cautelares propuestas por la defensa.

De esta manera, el imputado deberá realizar dos comparecencias semanales en una comisaría para acreditar que continúa sometido al proceso.

Además, tendrá una prohibición absoluta de realizar cualquier acto de intimidación, perturbación o violencia contra la presunta víctima.

Las medidas tendrán vigencia durante un mes, el mismo plazo por el cual las partes habían solicitado la aplicación de medidas cautelares dentro de la causa.